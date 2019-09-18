Mersin'de Vicdansızların kuyuya attıkları 4 köpek yavrusundan 3'ü telef oldu

Haber 18.09.2019, 11:01
Mersin'de Vicdansızların kuyuya attıkları 4 köpek yavrusundan 3'ü telef oldu
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Mersin'de kuyuya atılan 4 köpek yavrusundan 3'ü telef oldu
- Ağzı kapalı çuvala konularak 35 metrelik kuyuya atılan köpeklerden hayata tutunabilen yavruya "Mucize" adı verildi

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