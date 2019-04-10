Mersin’de Uluslararası Müzik Festivali Heyecanı!

Bu yıl 18’incisi gerçekleştirilecek olan Uluslararası Müzik Festivali 10 Nisan günü sanatseverler ile buluşuyor. Mersin’de düzenlenecek olan organizasyonun açılış etkinliği, Güher ve Süher Pekinel kardeşlerin vereceği piyano konseri olacağı öğrenildi.

Mersin’i bu yıl 18’incisi gerçekleştirilecek olan Uluslararası Müzik Festivali heyecanı sardı. Büyük bir ilgi görmesi beklenen müzik festivaline 10 Nisan Çarşamba günü start verilecek. Ünlü sanatçıların eserlerini sergileyeceği festival 2 Mayıs’a kadar süreceği bildirildi. Festivalin tanıtım toplantısı, Mersin merkezindeki bir otelde hayata geçirildi.

Toplantıya katılanlar arasında Uluslararası Müzik Festivali Yönetim Kurulu Başkanı Selma Yağcı başta olmak üzere; Mersin Vali Yardımcısı Abdullah Şahin, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit vardı.

Halkın Festivali

Festivalin tanıtım toplantısında söz alan, Festival Yönetim Kurulu Başkanı Selma Yağcı, yaklaşık 3 hafta sürecek olan Uluslararası Müzik Festivali’nin halka yönelik olduğunu belirtti. Festivalin planlanma sürecinden itibaren tek amaçlarının bu festivalin halkımızın festivali olması olduğunu dile getiren Yağcı, festivalin belli bir elit zümreye veya farklı bir zümreye değil de hakla yönelik olmasına gayret ettiklerini açıkladı. “Festivale halkımızın her yöreden sevdiği müzikleri koyuyoruz” diyerek sözlerine devam eden Başkan Selma Yağcı, festivali her geçen sene daha yüksek yerlere çıkardıklarını ve çıkarmaya da devam edeceklerini kaydetti.

“Sanata ve Kültüre Önem Veriyoruz”

Festivalin açılış toplantısında açıklamalarda bulunan Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, bu yıl 18’incisi düzenlenen Uluslararası Müzik Festivali’nin kentin tanıtımında büyük rol oynadığının altını çizdi. Sanata ve kültüre önem verdiklerini dile getiren Başkan Vahap Seçer, son zamanlarda bu konuya ihtiyacın duyulduğunu ve bu sebeple hem zaman hem de bütçe ayıracaklarının bilgisini paylaştı. “Halkın parasını halka dağıtıyoruz, güzelliği burada.

Kimse ulufe dağıtmıyor.” diyerek halkın kaynaklarının halka aktarılması gerektiğini ifade eden Başkan Seçer, çocukların gelişmesine, yeni sanatçıların keşfedilmesine ve o yeteneklerin açığa çıkmasına yardımcı olacaklarını belirtti.

Mersin’de gerçekleştirilen 18’inci Uluslararası Müzik Festivali 10 Nisan Çarşamba günü saat 20:00’de uluslararası alanda tanınan piyano sanatçıları Güher – Süher Pekinel kardeşlerin konseriyle başlayacak.