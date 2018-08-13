Hatice Kasapoğlu / Editör

GGYD Başkanı Allıoğlu, Türkiye’nin çok zor günlerden geçtiğini söyledi, “Ekonomik savaşın verildiği böyle bir dönemde ayrışma değil birleşme zamanı. Bu kaostan çıkmak için tüm kesimlerin desteklediği gerçek bir milli seferberliğe ihtiyacımız var” dedi.

Genç Girişim ve Yönetişim Derneği (GGYD) Başkanı M.Nezih Allıoğlu Türkiye’nin, karşı karşıya bırakıldığı ekonomik saldırıyı bertaraf edecek güce sahip bir ülke olduğunu söyledi. Milletçe çok zor günlerden geçtiğimizin altını çizen Allıoğlu, şöyle devam etti:

“Ama aynı zamanda kriz yönetme deneyim olan, mesele memleketin çıkarları olduğunda topyekun hareket etme kabiliyetine sahip bir ülkeyiz. Dolayısıyla bugün yaşananlara ülkemize dönük bir saldırı olarak bakmak, bu saldırıyı bertaraf etme konusunda birlikte hareket etmek zorundayız. Bugün ayrışma değil, birleşme zamanıdır. Siyasi görüşü ne olursa olsun herkesin, her kuruluşun bu savaşta vazife üstlenmesi, elini taşın altına koyması şarttır…”

Mesele, Türkiye Meselesi

GGYD Başkanı Allıoğlu ekonomiye yön veren tüm kurum ve kuruluşların, iktidarıyla, muhalefetiyle tüm siyasi partilerin, sermayesi-büyüklüğü ne olursa olsun holdinginden esnafına kadar ticaretin içindeki tüm kuruluşların desteğiyle yürütülecek gerçek bir milli seferberliğin, Türkiye’yi içinde bulunduğu ekonomik kaostan çıkaracağını vurguladı. Meselenin artık bir kişi veya partinin değil, Türkiye’nin milli meselesi olduğunun altını çizen Allıoğlu, şunları söyledi:

Ortak Akılla Çareler Üretilmeli

“Sadece iktidar veya ekonomi yönetimi değil, ilgili tüm kurumlar çareler üretmeli, bu çareler ivedilikle ortak akılla masaya yatırılmalı ve uygulamaya konulmalıdır. Gün kavganın, eleştirinin, siyaset yapmanın değil, birlik olmanın, çıkarlarımızı korumak için dış dünyaya karşı tek ses olmanın, bu savaştan galip gelmek için atılan adımlara destek olmanın günüdür. Gün kendimizi değil ülkemizi, ülkenin geleceğini kurtarma günüdür. Gün ülkesini, milletini seven, yarınlarını düşenen herkesin devletinin yanında olma, alınan kararlara uyma günüdür…”