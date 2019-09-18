Meşin yuvarlak Mehmet Dinçer'in hayatına ışık oldu

Spor 18.09.2019, 11:06
Meşin yuvarlak Mehmet Dinçer'in hayatına ışık oldu
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KAYSERİ (AA) - MÜZAHİM ZAHİD TÜZÜN - Çocuk yaşta geçirdiği iki kazada gözlerini kaybeden 20 yaşındaki Mehmet Dinçer'in göremediği yeşil sahalarda sesini duyduğu meşin yuvarlak hayatına ışık oldu.

Henüz 3 yaşındayken balkondan düşmesi sonucu bir gözünü yitiren Dinçer, 13 yaşındayken de yüzme esnasında aldığı bir darbe sonucu diğer gözünü kaybetti.

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