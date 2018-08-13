  • BIST 92.922
  • Altın 266,715
  • Dolar 6,8837
  • Euro 7,8346
  • Ankara 23 °C
  • İstanbul 23 °C
  • İzmir 27 °C

Mesut Akgül, Evde Sağlık ekipleriyle birlikte vatandaşları ziyaret etti

»
Mesut Akgül, Evde Sağlık ekipleriyle birlikte vatandaşları ziyaret etti
Mamak Belediyesi, sosyal belediyeciliğin en güzel uygulamalarından biri olan Evde Sağlık Hizmetlerine devam ediyor.

Evde Sağlık ekipleriyle birlikte Saime Kadın Mahallesi’nde oturan 79 yaşındaki Ayhan Özçelik’in kapısını çalan Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, yaşlı kadına geçmiş olsun dileklerini iletti. Diyabet, hipertansiyon, B 12 eksikliği ve osteoporoz hastası olan Ayhan Özçelik, Akgül’ü karşısında görünce duygulandı. Mamak’ta kimsenin kendisini yalnız hissetmediğini kaydeden Akgül, “Evde Sağlık hizmetimiz vatandaşlarımızın en büyük destekçisi olmaya devam ediyor. Vatandaşlarımızın desteğe ihtiyaç duydukları dönemde onların yanında olabilmek, ihtiyaçlarına cevap verebilmek en kıymetli belediyecilik hizmetidir” dedi.

 

Evde sağlık eli ayağı oldu

Günlük ortalama 23 hastanın ayağına sağlığı götüren ekip, yaşlı kadının genel muayenesini gerçekleştirdikten sonra iğnesini yaptı. 2007 yılından beri evde sağlık hizmetlerinden faydalandığını  söyleyen Özçelik, Akgül’e hizmetten dolayı teşekkür etti. Evde sağlık ekiplerinin düzenli bir şekilde kendisini ziyarete geldiklerini belirten Özçelik, “Devletimizden Allah razı olsun. Her ihtiyacımı görüyorlar. Dertlerime derman, yaralarıma merhem oldular” dedi.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • “08.08.2018” tarihinde 52 çift, Mamak Belediyesi Nikah Memurluğu’nda nikah masasına oturdu08 Ağustos 2018 Çarşamba 10:17
  • Mamak Belediyesi’nin Ortaköy kurban pazarında satışlar başladı03 Ağustos 2018 Cuma 10:20
  • Mamak Belediyesi Basketbol Takımı, ilçe genelinde düzenlediği seçmeleri tamamladı03 Ağustos 2018 Cuma 10:17
  • Mesut Akgül, Sivil Toplum Kuruluşları Platformu üyelerini makamında kabul etti02 Ağustos 2018 Perşembe 09:54
  • Mamak Belediyesi, 281 evcil hayvanı kuduz hastalığına karşı aşıladı02 Ağustos 2018 Perşembe 09:52
  • Mavigöl Kapalı Pazar Alanı ve Spor Tesisi açılışa hazır01 Ağustos 2018 Çarşamba 10:02
  • Başkentray Projesi’nin Mamak sınırları içerisindeki kalan hattında yeşil alan ve çevre düzenleme çalışmaları aralıksız devam ediyor31 Temmuz 2018 Salı 11:48
  • Mamak'ta sosyal sorumluluk projesi kapsamında Biyopsikososyal destek semineri düzenlendi27 Temmuz 2018 Cuma 10:01
  • Ali Kuşçu Gökbilim Merkezi'ni ziyaret edenlerin sayısı gün geçtikçe artıyor27 Temmuz 2018 Cuma 09:59
  • Mamak Belediyesi, Gökçeyurt Köy Konağı’nda çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor26 Temmuz 2018 Perşembe 10:00
    • FOTO GALERİ
    • Reuben Wu Drone Çekimleri
    • Gizli Yetenekli Ünlü Ressamlar
    • Benim küçük köpeğim
    VİDEO GALERİ
    • Cennet'in Gözyaşları 24. Bölüm fragmanı
    • Aşk ve Mavi 57. Bölüm fragmanı
    • Sen Anlat Karadeniz 8. Bölüm fragmanı
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Haberler Ankara | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0 545 221 98 97 | Faks : 0 850 303 80 36 | Haber Scripti: CM Bilişim