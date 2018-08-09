  • BIST 96.974
  • Altın 210,435
  • Dolar 5,3992
  • Euro 6,2702
  • Ankara 20 °C
  • İstanbul 26 °C
  • İzmir 28 °C

Mesut Akgül, Gökçeyurt Mahallesi’nde köy konağı inşaatında incelemelerde bulundu

»
Mesut Akgül, Gökçeyurt Mahallesi’nde köy konağı inşaatında incelemelerde bulundu
Planlamasından projelendirilmesine, yapım sürecinden hizmete başlama zamanına kadar ilçenin dört bir yanında yapımı başlayan yatırımları denetleyen Mesut Akgül, son olarak Gökçeyurt Mahallesi’nde köy konağı inşaatında incelemelerde bulundu.

Teknik ekiple birlikte denetimlerini gerçekleştiren Akgül, yatırımlarımızı ilçenin geneline yayıyoruz dedi. Yapımı yüzde kırk seviyesine ulaşan konağın çatısının yapımı tamamlandı, dış cephe giydirme çalışmaları devam ediyor. Çalışmaları tüm hızıyla devam eden köy konağı tamamlandığında mahalleli düğün, cenaze ve toplantılarını burada gerçekleştirecek.

 

Mahalle kültürü canlanacak

620 metrekarelik alanda yapımı devam eden köy konağını inceleyen Akgül, unutulmaya yüz tutmuş mahalle kültürünün köy konağı ile yeniden canlanacağını kaydetti. Konağın vatandaşların buluşma noktası olacağını belirten Akgül, “Mahalle sakinlerimizin kaynaşmasına vesile olacağı gibi ortak değerlerimizi de yaşatacak köy konağımızda Gökçeyurtlu hemşerilerim soluklanıp çaylarını yudumlayabilecek. Keyifli sohbetlerin tadını çıkartırken, sosyal organizasyonlarını da gerçekleştirebilecek” dedi.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Mesut Akgül, Sivil Toplum Kuruluşları Platformu üyelerini makamında kabul etti02 Ağustos 2018 Perşembe 09:54
  • Mamak Belediyesi, 281 evcil hayvanı kuduz hastalığına karşı aşıladı02 Ağustos 2018 Perşembe 09:52
  • Mavigöl Kapalı Pazar Alanı ve Spor Tesisi açılışa hazır01 Ağustos 2018 Çarşamba 10:02
  • Başkentray Projesi’nin Mamak sınırları içerisindeki kalan hattında yeşil alan ve çevre düzenleme çalışmaları aralıksız devam ediyor31 Temmuz 2018 Salı 11:48
  • Mamak'ta sosyal sorumluluk projesi kapsamında Biyopsikososyal destek semineri düzenlendi27 Temmuz 2018 Cuma 10:01
  • Ali Kuşçu Gökbilim Merkezi'ni ziyaret edenlerin sayısı gün geçtikçe artıyor27 Temmuz 2018 Cuma 09:59
  • Mamak Belediyesi, Gökçeyurt Köy Konağı’nda çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor26 Temmuz 2018 Perşembe 10:00
  • Türkiye Şehit Aileleri ve Gaziler Vakfı Müdürü Mustafa Karaduman, Mesut Akgül'ü ziyaret etti26 Temmuz 2018 Perşembe 09:58
  • Ankara Minibüsçüler Esnaf Odası Genel Sekreteri Erşan Ağören, Mesut Akgül'ü ziyaret etti25 Temmuz 2018 Çarşamba 10:40
  • Mamak Belediyesi, Kayaş Atölyeleri’nde fitness grubunu yapan ilk belediye olarak öne çıkıyor25 Temmuz 2018 Çarşamba 10:37
    • FOTO GALERİ
    • Reuben Wu Drone Çekimleri
    • Gizli Yetenekli Ünlü Ressamlar
    • Benim küçük köpeğim
    VİDEO GALERİ
    • Cennet'in Gözyaşları 24. Bölüm fragmanı
    • Aşk ve Mavi 57. Bölüm fragmanı
    • Sen Anlat Karadeniz 8. Bölüm fragmanı
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Haberler Ankara | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0 545 221 98 97 | Faks : 0 850 303 80 36 | Haber Scripti: CM Bilişim