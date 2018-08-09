Mesut Akgül, Gökçeyurt Mahallesi’nde köy konağı inşaatında incelemelerde bulundu

Planlamasından projelendirilmesine, yapım sürecinden hizmete başlama zamanına kadar ilçenin dört bir yanında yapımı başlayan yatırımları denetleyen Mesut Akgül, son olarak Gökçeyurt Mahallesi’nde köy konağı inşaatında incelemelerde bulundu.

Teknik ekiple birlikte denetimlerini gerçekleştiren Akgül, yatırımlarımızı ilçenin geneline yayıyoruz dedi. Yapımı yüzde kırk seviyesine ulaşan konağın çatısının yapımı tamamlandı, dış cephe giydirme çalışmaları devam ediyor. Çalışmaları tüm hızıyla devam eden köy konağı tamamlandığında mahalleli düğün, cenaze ve toplantılarını burada gerçekleştirecek.

Mahalle kültürü canlanacak

620 metrekarelik alanda yapımı devam eden köy konağını inceleyen Akgül, unutulmaya yüz tutmuş mahalle kültürünün köy konağı ile yeniden canlanacağını kaydetti. Konağın vatandaşların buluşma noktası olacağını belirten Akgül, “Mahalle sakinlerimizin kaynaşmasına vesile olacağı gibi ortak değerlerimizi de yaşatacak köy konağımızda Gökçeyurtlu hemşerilerim soluklanıp çaylarını yudumlayabilecek. Keyifli sohbetlerin tadını çıkartırken, sosyal organizasyonlarını da gerçekleştirebilecek” dedi.