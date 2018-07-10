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Mesut Akgül iş, siyaset ve sivil toplum kuruluşlarından gelen ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor

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Mesut Akgül iş, siyaset ve sivil toplum kuruluşlarından gelen ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor
Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül iş, siyaset ve sivil toplum kuruluşlarından gelen ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor.

Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül’ün bu seferki konukları ise yeni kurulan Kardelen Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Gülseren Daldal ve yönetimi oldu.

 

Üzerimize düşen sorumlulukları yerine getiriyoruz

İlçede faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının toplumun gelişimi için önemli roller üstlendiğini ifade eden Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül,” Belediye olarak ortak bir kaygı, ortak bir amaç doğrultusunda bir araya gelen derneklerin çalışmalarını her zaman destekliyoruz” dedi. Kadınların sorunlarına, sıkıntılarına çözüm üretme amacıyla kurulan  Kardelen Kültür ve Dayanışma Derneği’nin de bu anlamda önemli bir misyon taşıdığını kaydeden Akgül, “Projelerimizi yaparken tüm kesimin beklentilerine göre hareket ediyoruz. Kadınlarımızın aile bütçesine destek vermesi ve sosyalleşmesi için üzerimize düşen sorumlulukları yerine getiriyoruz. Kadınların toplumda daha güçlü olması için gerekli bütün çalışmaları yapıyoruz" diye konuştu.

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