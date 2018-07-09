Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, makamında ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor.

Mamak'ta ki kurumlar ve STK’lardan ziyaretler aralıksız sürerken Akgül, kendisini ziyarete gelen misafirleriyle gündemi değerlendirip, hizmet ve projelere ilişkin fikir alışverişinde bulundu. Mamak’a değer katacak fikirlere her zaman açık olduğunun altını çizen Akgül, ziyaretçilerinin görüş ve önerilerini de dikkatle dinledi.

Başarı hepimizin

İş, siyaset, STK dünyasından çeşitli konukları makamında ağırlayan Başkan Akgül’ün ziyaretçileri arasında TÜGVA Mamak İlçe Başkanı Taha Kapsel, Kızılay Mamak Şube Başkanı Şükrü Can,Yozgat Sarıfatma Köyü Dernek Başkanı Hasan Kalkan ve Sinoplu Sanayi ve İş Adamları Dernek Başkanı Mustafa Bozdoğan yer aldı.Gerçekleştirilen ziyarette, Mamak’a yapılan ve yapılacak projeleri de aktaran Akgül, “Mamak her geçen gün daha da gelişiyor.Tabi bu başarı tek başımıza değil, birlikte el ele vererek ortaya çıkardığımız bir başarıdır” dedi.