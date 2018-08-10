Mesut Akgül, MKE Ankaragücü’ne destek olmaya devam ediyor

Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu’nun başlamasıyla kombine kart satışına başlayan Ankaragücü’ne destek ziyaretinde bulundu.

Ankaragücü Beştepe Tesisleri’nde, Kulüp Başkanı Mehmet Yiğiner’i ziyaret eden Akgül, kendi kombinesini alarak bir miktarda kombine desteğinde bulundu. Akgül, “Herkesi Süper Lig’de ki şehrimizin tek temsilcisi olan ve küllerinden yeniden doğan Ankaragücü’ne destek olmaya davet ediyorum” dedi.

Taraftar desteği önemli

Ziyarette yapılan çalışmalar ve kulüp ile ilgili Başkan Mehmet Yiğiner’den bilgi alan Akgül, herkesin birer kombine bilet alması gerektiğini belirterek, “Bütün Ankaralıları şehrimizin takımı Ankaragücüne destek olmaya ve sahip çıkmaya davet ediyorum. Bizler önceki sezonlar olduğu gibi gerek tribünde yerimizi alarak gerekse elimizden geldiğince maddi yardımda bulunarak üzerimize düşeni yapmaya devam ediyoruz. Taraftara yakışanda her maç stadı doldurup taşırmaktır” dedi.

6 yıl aradan sonra Süper Lig

Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül’ün kulübe ziyaretinin ve desteğinin memnuniyet verici olduğunu ifade eden Başkan Yiğiner de, taraftar desteğinin önemine vurgu yaparak, “6 yıl aradan sonra çıktığımız Süper Lig’de taraftarlarımızın da desteğiyle güzel başarılara imza atmak istiyoruz.Sizlerde desteklerinizi hiçbir zaman esirgemediniz. Her zaman Ankaragücü'nün yanında oldunuz” dedi. Yiğiner, yeni sezon öncesi Akgül’ün ziyareti ve kombine desteğinde bulunmasından dolayı teşekkür etti.