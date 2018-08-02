  • BIST 95.031
  • Altın 198,398
  • Dolar 5,0626
  • Euro 5,8889
  • Ankara 24 °C
  • İstanbul 29 °C
  • İzmir 29 °C

Mesut Akgül, Sivil Toplum Kuruluşları Platformu üyelerini makamında kabul etti

»
Mesut Akgül, Sivil Toplum Kuruluşları Platformu üyelerini makamında kabul etti
Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, bünyesinde 360 derneği barındıran Sivil Toplum Kuruluşları Platformu yöneticilerini makamında misafir etti.

Sivil Toplum Kuruluşları Platformu Başkanı Habib Şeker ve dernek başkanları, Madde Bağımlılığı ve Uyuşturucu ile Mücadele kapsamında belediye olarak verdiği destekten dolayı Akgül’e plaket verdi. Gençleri kötü alışkanlıklardan uzak tutmak için düzenlenen her türlü organizasyona destek vermeye hazır olduklarını kaydeden Akgül, “Sivil toplum kuruluşlarının olumlu çalışmalarını takip ederek Mamaklılara katkı sunacak bütün projelere ortak oluyoruz” dedi.

 

STK’lar şehre katkı sağlıyor 

STK’ların sosyal dayanışmanın, birlik ve beraberliğin, sevgi, barış ve kardeşliğin yaygınlaşmasında etkin rol oynadığını da ifade eden Akgül,“Biz de yerel yönetimler olarak memleket tanıtımı ve hemşeri sorunlarının çözümü noktasında sivil toplum kuruluşlarının her zaman yanındayız” diye konuştu.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Mamak Belediyesi, Gökçeyurt Köy Konağı’nda çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor26 Temmuz 2018 Perşembe 10:00
  • Türkiye Şehit Aileleri ve Gaziler Vakfı Müdürü Mustafa Karaduman, Mesut Akgül'ü ziyaret etti26 Temmuz 2018 Perşembe 09:58
  • Ankara Minibüsçüler Esnaf Odası Genel Sekreteri Erşan Ağören, Mesut Akgül'ü ziyaret etti25 Temmuz 2018 Çarşamba 10:40
  • Mamak Belediyesi, Kayaş Atölyeleri’nde fitness grubunu yapan ilk belediye olarak öne çıkıyor25 Temmuz 2018 Çarşamba 10:37
  • Mamak Belediyesi Spor Salonu yoğun ilgi görüyor24 Temmuz 2018 Salı 10:01
  • Mamak Belediyesi, Ortaköy kurban alanında bayram hazırlıklarına başladı24 Temmuz 2018 Salı 09:59
  • Mamak Belediyesi, terör örgütünün oluşturduğu toplumsal travmayı azaltmak amacıyla şehit ailelerine seminer verdi23 Temmuz 2018 Pazartesi 10:32
  • Mamak Belediyesi’nin düzenlediği ücretsiz kurslara ilgi her geçen gün artıyor21 Temmuz 2018 Cumartesi 12:19
  • Vergi mükellefleri, 31 Temmuz tarihine kadar başvurularını yaparak, 31 Mart öncesine ait vergi borçlarını yapılandırabilecek20 Temmuz 2018 Cuma 10:41
  • Ankara Büyükşehir Belediyesi ASKİ Genel Müdürlüğü’nce, Mamaklı muhtarlarla istişare toplantısı düzenlendi19 Temmuz 2018 Perşembe 10:18
    • FOTO GALERİ
    • Reuben Wu Drone Çekimleri
    • Gizli Yetenekli Ünlü Ressamlar
    • Benim küçük köpeğim
    VİDEO GALERİ
    • Cennet'in Gözyaşları 24. Bölüm fragmanı
    • Aşk ve Mavi 57. Bölüm fragmanı
    • Sen Anlat Karadeniz 8. Bölüm fragmanı
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Haberler Ankara | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0 545 221 98 97 | Faks : 0 850 303 80 36 | Haber Scripti: CM Bilişim