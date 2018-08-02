Mesut Akgül, Sivil Toplum Kuruluşları Platformu üyelerini makamında kabul etti

Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, bünyesinde 360 derneği barındıran Sivil Toplum Kuruluşları Platformu yöneticilerini makamında misafir etti.

Sivil Toplum Kuruluşları Platformu Başkanı Habib Şeker ve dernek başkanları, Madde Bağımlılığı ve Uyuşturucu ile Mücadele kapsamında belediye olarak verdiği destekten dolayı Akgül’e plaket verdi. Gençleri kötü alışkanlıklardan uzak tutmak için düzenlenen her türlü organizasyona destek vermeye hazır olduklarını kaydeden Akgül, “Sivil toplum kuruluşlarının olumlu çalışmalarını takip ederek Mamaklılara katkı sunacak bütün projelere ortak oluyoruz” dedi.

STK’lar şehre katkı sağlıyor

STK’ların sosyal dayanışmanın, birlik ve beraberliğin, sevgi, barış ve kardeşliğin yaygınlaşmasında etkin rol oynadığını da ifade eden Akgül,“Biz de yerel yönetimler olarak memleket tanıtımı ve hemşeri sorunlarının çözümü noktasında sivil toplum kuruluşlarının her zaman yanındayız” diye konuştu.