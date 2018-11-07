Mesut Akgül, Türk Kızılayı Mamak Şube Başkanı Şükrü Can, yönetim kurulu üyelerini makamında ağırladı

Türk Kızılayı’nın 150.Yıl kuruluş yıl dönümü münasebeti ile Türk Kızılayı Mamak Şube Başkanı Şükrü Can, yönetim kurulu üyeleri ve gençlik kolları ile birlikte Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül’ü makamında ziyaret etti.

Türk Kızılay’ının Mamak’taki çalışmaları hakkında Akgül’e bilgi veren Şükrü Can, Mamak Belediyesi’nin Türk Kızılayı ile gerçekleştirdiği ortak çalışmalar ve kendilerine verdiği desteklerden dolayı Akgül’e teşekkür etti. Mamak’ta bu yıl içerisinde 500 aileye maddi destek verdiklerini bunun yanı sıra gıda yardımı, kan hizmetleri ve okullarda ilk yardım eğitimleri gerçekleştirdiklerini kaydeden Can, Türk Kızılayı’nın 1868 yılından bu yana kimsesiz ve ihtiyaç sahibi insanların yanında olduğunu belirtti.

Her zaman yanınızdayız

Türk Kızılayı’nın savaş ve doğal afetler karşısında insanların acılarını dindirmeye ve yaralarını sarmaya çalışan Türk Milleti’nin yüz akı olduğunu kaydeden Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, “Muhtaç ve mazlumların yanında yer alan ve zor günlerimizde varlığını hissettikçe yarınlara daha güvenle bakmamızı sağlayan Türk Kızılayı’nın yerel yönetim olarak yanındayız” dedi.