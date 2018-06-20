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Mesut Akgül ve AK Parti Ankara Milletvekili Ali İhsan Arslan esnaf ziyaretinde bulundu

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Mesut Akgül ve AK Parti Ankara Milletvekili Ali İhsan Arslan esnaf ziyaretinde bulundu
Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül ve AK Parti Ankara Milletvekili Ali İhsan Arslan, Başak Mahallesi Özalp Caddesi esnafına ziyaret gerçekleştirdi.

Berberinden manavına, kasabından terzisine bütün esnafı tek tek gezerek hayırlı işler temennisinde bulunan ikili esnafla hasbihal ederek, karşılıklı görüş alışverişinde bulundu. Ziyaret sırasında 24 Haziran seçimlerinin hayırlara vesile olmasını temenni eden Ali İhsan Arslan, AK Parti iktidarı olarak eğitimden sağlığa, ulaşımdan savunma sanayine kadar büyük çalışmalara imza attıklarını belirtti ve destek istedi.

 

Sokakta olmaktan mutluyum

Hemşerileriyle iç içe, sokakta olmaktan mutlu olduğunu kaydeden Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, “Göreve geldiğimiz günden bugüne vatandaşımızdan hiç kopmadık. Makamda oturarak değil alanda vatandaşla, esnafla birlikte olmaktır başarının sırrı. Şimdi önümüzde çok önemli bir süreç var. Halkımızın dua ve destekleri ile inşallah ülkemiz daha güçlü olacak. Hep birlikte hem ilimizi hem de ilçemizi marka şehir yapacağız” dedi.

 

İlgiyle karşılandılar

Ziyaret esnasında vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan Akgül ve Arslan gençlerle de sohbet etti. 20 yaşındaki Burak Karisli, 24 Haziran seçimlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı desteğini belirtirken, seçim günü 18 yaşına girdiğini ve bu yüzden oy kullanamayacak olmasının hüznünü yaşadığını dile getiren Yiğit Muhammet Duman da, “Bu seçimde sandığa gitmeyi çok isterdim. İlk oyumu da Cumhurbaşkanı Erdoğan için kullanmayı çok isterdim. Bunun hüznünü yaşıyorum” dedi. Geleceğin gençliğe emanet olduğunun altını çizen Akgül, gençleri siyasi, kültürel, sosyal ve sportif alanlarda etkin şekilde yer almaya davet etti.

 

Balkondan yapılan çay davetini kırmadılar

Başak Mahallesi’nde esnaf ziyaretini tamamlayan Akgül ve Arslan daha sonra Gülveren Mahallesi’ne geçti. Burada kendilerini balkondan çaya davet eden İzzet Çil (62) adlı vatandaşın çay davetini geri çevirmeyerek evine misafir oldular. Ev sahibi ve komşularıyla birlikte çay içip sohbet eden, Akgül ve Arslan istek ve talepleri de dinledi.

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