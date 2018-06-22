Mesut Akgül ve Lütfiye Selva'dan yüzleri güldüren ziyaret

Engelli ve yaşlılara evde sağlık, hasta yatağı, engelli aracı gibi birçok hizmetiyle Mamaklıların gönlünü fetheden Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Lütfiye Selva...

Engelli ve yaşlılara evde sağlık, hasta yatağı, engelli aracı gibi birçok hizmetiyle Mamaklıların gönlünü fetheden Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Lütfiye Selva Çam ile birlikte Mamak Balkiraz Mahallesi’nde oturan 29 yaşındaki yürüme engelli Köksal Tokatlı ve bayram ziyaretleri kapsamında hasta yatağına ihtiyacı olduğunu tespit ettiği 86 yaşındaki yatağa bağımlı Zeliha Gençdal’ın evine sürpriz ziyaret gerçekleştirerek, Tokatlı’ya akülü araç, yaşlı kadına da tam fonksiyonel hasta yatağı hediye etti. Bayram sonrası akülü araç ve hasta yatağına kavuşan hastaların yakınları duygu dolu anlar yaşayarak, bayram sevinci yaşadıklarını söyledi.

Yüzümüz güldü

Akgül’ün bayram ziyaretleri kapsamında evinde bayramını kutladığı ve hasta yatağına ihtiyacı olduğunu tespit ederek hasta yatağı hediye ettiği 86 yaşındaki Alzheimer hastası Zeliha Gençdal’ın kızı Neval Kılıç, yaklaşık altı aydır yatağa mahkum olan annesinin yatak sorununun Akgül’ün ziyareti ile çok kısa sürede çözüme kavuştuğunu belirterek ,”Yüzümüz güldü, göstermiş olduğu duyarlılıktan dolayı Başkanımıza teşekkür ediyorum” dedi.

Devletimizin sıcak yüzünü hissettik

Doğuştan yürüme engeli bulunan 29 yaşındaki Köksal Tokatlı’nın annesi Birsen Tokatlı (48) da, “Oğlum dışarı çıkamıyordu, zor günler geçiriyorduk.Devletimizin sıcak yüzünü hissettik.Emeği geçenlerden Allah razı olsun.Oğlum artık hareketlerinde özgür olacak” dedi.

İyi ve kötü günlerinde yanlarındayız

İmkanlar el verdikçe engelli vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamaya çalıştıklarının altını çizen Akgül, “ Engelsiz bir Mamak için, engelli vatandaşların hayatlarını kolaylaştırmak ve onları sosyal hayata dahil etmek için çalışmalarını sürdürdüklerini kaydeden Akgül, “Ailelerimizin derdi derdimiz, sıkıntısı sıkıntımız ve mutlulukları da mutluluğumuz oluyor. Gönüllere hitap eden bir belediyecilik anlayışıyla ailelerimizin yüzünü güldürmenin tüm görevlerin üzerinde bir görev olduğunu düşünüyorum. Tüm hemşerilerimizin iyi ve kötü günlerinde yanlarında olmaya çalışıyoruz. Vatandaşlarımızın kimsesi olmaya devam edeceğiz” dedi.Ak Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Çam da ailelere geçmiş olsun dileklerini ileterek, AK Parti iktidarı olarak engelli vatandaşlara pozitif ayrımcılık uyguladıklarını belirterek, tüm engelleri birer birer yıktıklarını söyledi.