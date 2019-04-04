Mesut Özil ve Amine Gülşe, Ünlü Bollywood Yıldızıyla Buluştu

İngiltere’nin Arsenal futbol takımında forma giyen Türk asıllı Alman yıldız futbolcu Mesut Özil, sevgilisi Amine Gülşe ile birlikte ünlü Bollywood film aktörüyle bir araya geldi. Yan yana hatıra fotoğrafı çektiren ünlü isimlerin mutluluğu görülmeye değerdi.

Geçtiğimiz günlerde yıldız futbolcu Mesut Özil, model sevgilisi Amine Gülşe ile Londra’da objektiflere takılmıştı. İkilinin gündeme gelen son fotoğrafında tanıdık bir isim daha yer aldı. Hindistan filmlerinin yıldızı ünlü Bollywood aktörü Shahrukh Khan ile bir araya gelen genç aşıklar, ünlü aktör ile hatıra fotoğrafı çektirdi. Bollywood’un sevilen yüzlerinden olan Shahrukh Khan, çoğunluğu romantik, aksiyon ve komedi olmak üzere Hindistan sinemasında birçok filmde gösterdiği başarılı performans ile dünya çapında üne sahip. Bunun yanında Hindistan’da yayın yapan ünlü bir kanalda televizyon sunuculuğu da yapan Shahrukh Khan’ın Londra’ya Mesut Özil’in maçını izlemeye geldiği bildirildi

Önce Maçını İzledi Daha Sonra Hatıra Fotoğrafı Çektirdi

Arsenal’ın kendi evinde Newcastle United’ı 2-0 yendiği maçı tribünden seyreden Bollywood yıldızı ünlü aktör, daha sonra Mesut Özil ve manken sevgilisi Amine Gülşe ile bir araya gelerek çiftle hatıra fotoğrafı çektirdi. Öte yandan yıldız futbolcu Mesut Özil, ünlü aktöre imzalı formasını hediye olarak verdi.

Mesut Özil’in Sevgilisi Amine Gülşe Kimdir?

Amine Gülşe 1993 yılında İsveç’te dünyaya geldi. Babası Irak Kerküklüdür. Öte yandan babası Galatasaray’da disk atıcılığı yapan bir atletken, İsveç’e transfer olduktan sonra orada yaşamaya başladı. Bunun ardından İsveç’te dünyaya gelen güzel manken Amine Gülşe, lise eğitimini burada bulunan International High School Of Guthenburg Region’da tamamlayarak mezun olmuştur.

2013 yılında babası ve abisini İsveç’te bırakarak annesiyle birlikte İzmir’e taşındı. İzmir’den katıldığı Miss Turkey yarışmasında 2014 yılı birincisi seçilen güzel manken, Londra’da gerçekleştirilen Miss World güzellik yarışmasındaysa dereceye giremedi.

Ünlü Rus manken Irina Shayk’a benzetilen Amine Gülşe, Türk televizyon yapımlarında da görev aldı. 2015 yılında yayın hayatına başlayan “ Asla Vazgeçmem” adlı dizide Tolgahan Sayışman ve Şafak Pekdemir ile beraber başrolde yer alarak oyunculuk deneyimini tattı.