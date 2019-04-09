Metin Türkcan Eski Eşine Yeniden Dava Açtı

Türk rock müziğinin ünlü isimlerinden müzisyen Metin Türkcan, eski eşi Deniz Gönen Özdemir’e tekrar dava açtı. Üç yıl önce boşandığı eşine çocuğunun velayetini almak için dava açan ünlü gitarist, eski eşinin boşanma aşamasındayken kendisini aldattığını iddia etti.

Üç sene evvel boşanma davasında verilen velayet kararının değiştirilmesi için mahkemeye başvuruda bulunan Metin Türkcan’ın avukatı, söz konusu dava hakkında müvekkilinin taleplerini açıkladı. Müvekkili Metin Türkcan ile davalı Deniz Gönen Özdemir’in boşandıkları tarihte, Deniz Gönen Özdemir’in bir başkasından hamile kaldığını öne süren avukat, hamilelik döneminin boşanma süreci içinde olduğu için ikinci bebek müvekkili Metin Türkcan’ın adına nüfusa kaydedildiğini bildirdi.

Bunun akabinde ikinci çocuğun kendisinden olmadığını öğrenen Metin Türkcan’ın soybağının reddi davası açtığının ifade eden ünlü gitaristin avukatı, davalı Deniz Gönen Özdemir’in yeni eşi Ali Özdemir’in de çocuğun kendisinden olduğunu mahkemede kabul etmiş ve nüfusuna geçirdiğini açıkladı. Boşanma sonrası şartların değişmesi üzerine çocuğun velayetinin Metin Türkcan’a verilmesini talep ettiklerini ifade etti.

Deniz Gönen Özdemir’in Avukatı Savunmasını Yaptı

Pentagram grubunun gitaristi Metin Türkcan’ın açtığı velayetin değiştirilmesi davasında, müvekkili Deniz Gönen Özdemir adına açıklamalarda bulunan avukat, Deniz Gönen Özdemir’in Ali Özdemir ile, davacı Metin Türkcan’dan boşandıktan 2 sene sonra evlendiğinin altını çizdi.

Bu sebeple Metin Türkcan’ın iddia ettiği gibi herhangi bir aldatmanın veya sadakatsizliğin olmadığını belirten avukat, müvekkili Deniz Gönen Özdemir’in fotomodel ve oyuncu olduğunu ancak şu anda kariyerini sonlandırdığı için bu meslekleri icra etmediğini açıkladı. Dava dilekçesinde davacı Metin Türkcan hakkında iddialarda da bulunan Deniz Gönen Özdemir’in avukatı, ünlü rock yıldızının alkol şişesini elinden düşürmediğini ifade etti.

Pentagram grubuyla sürekli hem yurt içinde hem de yurt dışında turnelere ve konserlere gittiğini öne süren Deniz Gönen Özdemir’in avukatı, davacının uzun bir süre boyunca bir klinikte psikolojik tedavi gördüğünü de kaydetti. Çocuğun konserlere götürülerek sabahlara kadar uykusuz kaldığını ve kulislerde sabahladığını belirten avukat, müvekkili hakkında açılan davanın reddinin istediklerini ifade etti.