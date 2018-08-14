Metina Der’in Barış Heyetine Tebrikler

Eyüphan Kaya

Daha önce aralarında meydana gelen husumeti Metina-Der barış heyetinin gayreti, ulemanın himmeti, selam ve duanın bereketi ile sonlandıran “Gırı sor” ehalisi olan Ballıbaba ve Sisan köylerinin tüm efradını candan kutluyorum.

12 Ağustos 2018 günü itibariyle gerçekleşen barış etkiliğine binlerce barış sever ve yüzlerce ilim adamı, kanaat insanı katıldı.

Şeyh Hatip Yüksel hocamızın öncülüğünde Salat ve Selam ile Tekbir ve Dua ile ilim ve tasavvuf erbabı zatlar tarafından barışın ruhuna katkı verildi, bu hayırlı güne ayrı bir değer kattı. Bu barış hadisesine onay veren taraftarlara dua ederek birçoğu mutluluk göz yaşlarını döktü, ben bizzat buna şahit oldum.

Molla Burhan Ekinci’nin birkaç defa kıvamında konuşması da etkinliğe ayrı bir renk, ayrı bir değer katıyordu.

Hepsini dile getirmem çok zor ama “barışa katkı veren kimselerin günahlarının af olacağı” söylemesi tüm katılımcıları sevindirdiğini söyleyebilirim.

Mardin-Diyarbakır-Şanlıurfa üçgeninde yaşayan ve mensuplarını nüfusu 200 binden fazla olan Metina aşireti aralarındaki birlik ve uhuvveti pekiştirmek, var olan dayanışmayı güçlendirmek için 2015 yılı itibari ile önce “aşiret meclisi” kurdu, sonra da bu meclise resmi bir unvan kazandırmak için dernekleşerek meclisi Metina Der adıyla bir derneğe dönüştürdüler.

Şimdiye kadar birçok hayırlı hizmetlere imza atan bu dernek, daha kim bilir ne tür hayırlı çalışmalara öncülük yapacak?

Mesela benim bildiğim bunlardan biri “Aşiretler Çalıştayı” gerçekleştirerek aşiret kavramını günümüz şartlarına formatlama gibi bir hedefleri var, bu konuda çalışmaları devam ediyor.

Ayrıca özelde aşiretin, genelde bölge insanının kültürel değerlerini gün yüzüne çıkarma gibi değişik spor türlerinde yarışmaların yapılacağı bir etkinlik de yılda bir düzenlemeyi düşünülüyorlar.

Bu kan davası öyle ağır bir durumda gerçekleşmişti ki günlerce arada asker olmasına rağmen iki köy arasında ateş kes sağlayamıyordu. Maalesef ölen, yaralanan oldu, bu silahlı kavgada yaralanıp da felç olarak kalan bile varmış. Buna rağmen uzun uğraşlar sonucu barışa onay veren tarafların tüm fertlerini tebrik ederken, barış heyetini ısrarlı çalışma ve çabasından dolayı kutluyorum.

“Barışta hayır var” diyen yüce Allahın adı bol bol tekbirlerle anılması en büyük tesellimizken, “biz yağmur duasına çıkacağız, aralarında dargın olanlar varsa barışıp öyle gelsinler” diyen peygamberimiz Hz.Muhammed aleyhisselatu veselama getirilen salat ve selam her biri barış sever ruhlarımızı okşuyordu. Tarafların Kur’anı Kerimin altından geçmesi ise ayrıca huzur ve güven verici bir davranıştı, Kur’an’a olan itimadın bir nişanesiydi, elhemdulillah.

Bu hayırlı güne selam ve dualarıyla bizzat katılarak destek veren insanlarımızı candan tebrik ediyorum.

Benim bu barış heyetine farklı bir teklifim var; o da dargınları barıştırma teklifidir. Yani bir köyle iki insan, iki aile aralarında bir küskünlük varsa bunları barıştırmak için Türkçe “Ak saçlı” Kürtçe ise “Ru sîpı” adı verilen büyüklerin araya girip bu tür kimseleri barıştırmaları lazımdır ki öldürme hadiseleri meydana gelmesin, bu kırgınlık, dargınlık büyümesin.

Sanırım derneğin “sevgi projesi” adıyla her hafta bir köye gidebilecek bir araçları olacak, bu da hayata ayrı bir renk katar diye düşünüyorum.

Beni bu etkinliğe davet eden Metina Derin basın sözcüsü ve aynı zamanda organizasyonun koordinatörü Üniversite Hocası Abdülkadir Öz hocama teşekkür etmeyi bir borç bilirim.

Metina aşireti reisi Şerif Temelli’nin de bu barışa olan katkısı küçümsenemez. Aynı zamanda Metina-Der’in onursal başkanı olan Temelli alçak gönüllülüğü ve sempatik tavırları da takdire şayandı diyebilirim.

İnşallah herhangi bir nedenle hiçbir insanımız öldürülmez, var olan kan davaları da bu şekilde barış ile sonuçlanır.

Amin demeniz dileğiyle.