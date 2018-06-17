Meydanlar, Bayramın birinci günü; YALOVA

Ergün Aydoğan

Seçimlere bir hafta kaldı, meydanlar iyice şenlendi arife, bayram demeden adaylar meydanlarda. Arife günü Erdoğan, Bayram’ın birinci günü de Muharrem İnce memleketi Yalova’da halka seslendi, ama ne sesleniş; memleketine torpil yaptı, fazla konuştu…

Milletvekili arkadaşları olarak mitinglerine katılmaya çalışıyoruz. Malum bayram, bu defa Ankara milletvekili Zekeriya Akıncı, Ardahan milletvekili Faruk Demir; Bayram’ın birinci günü adayımızı memleketinde yalnız bırakmayalım dedik, düştük yollara…

Yalova’ya girdiğiniz anda çağdaş bir kente girdiğinizi hissediyorsunuz. Her yerde Atatürk’ün ‘’Yalova benim kentim’’ sözü gözünüze çarpıyor. Aynı söz Belediye Başkanı Vefa Salman’ın odasında karşınıza çıkıyor. Birçok kentten daha fazla, her cumhurbaşkanı adayının resimlerini görmek mümkün…

Her mitingin heyecanı başka, bu mitingi daha heyecanlı hale getiren en iddialı aday Muharrem İnce’nin Yalovalı olmasıdır. Bir kent için şans, o kentin insanı için hangi siyasi fikirde olursa olsun; gurur kaynağıdır. O gurur kaynağı kent insanına yansımış, bunu her yerde hissetmek mümkün.

Erdoğan Arife günü miting yaptı. Mitingden günler önce sözde güvenlik tedbiri almak adına güvenlik güçleri nerdeyse kentin tamamında kimlikler kontrol edilmiş; GBT sorgulamaları yapılmış, bazı yollar giriş çıkışa kapatılmış, nerdeyse kuşların, martıların uçuşları bile kontrol altına alınmış. Böyle olunca kent esnafı arifeden bir gün önce ve arife günü ‘Bayram’ bereketinden mahrum kalmış. Esnaf olmayan esnafın halinden nasıl anlasın? Oysa esnaf için, ‘Bayram’ öncesi iki gün çok önemlidir. Birde işlerin ‘kesat’ olduğu günlerde ise…

Devletin gücü, olanakları seferber edilmesi; İstanbul, Bursa, Kocaeli ve çevre illerden zorlama katılımlara rağmen cansız bir Yalova mitingi olmuş. Oradan Yalovalı Muharrem’e sataşmalar; bugüne kadar milletvekiliniz idi size ne verdi?

Mitingi heyecanlı kılan bütün bu yaşananlara ilave olarak Muharrem İnce daha önce Yalova’da miting yapmıştı. Ve o gün bayramın birinci günüydü, herkesin geleni, gideni misafiri olacaktı, belki şehir dışına çıkacaktı. Yalovalı hem daha önce dinlemiş olması, hem de Muharrem İnce’nin her gün ne söylediğini zaten günlük takip ediyorlardı. Bir gün sonra İstanbul’un ilçelerinde mitingleri olacaktı. Dolayısıyla gerekli katılım olur muydu? Erdoğan’dan daha çok mu olacaktı? Ya kendi memleketinde Erdoğan’dan daha az katılım olur saydı. Tüm bunlar akıllardan geçmedi, düşünülmedi değil…

Ne bir devlet gücü, ne devletin olanakları… hiçbir özel çaba gayret yok. Normal güvenlik tedbirleri, sade giriş çıkış kontrolleri hepsi bu. Miting saat 18.00’de. Saatler öncesinden çevredeki çay bahçeleri dolmuş. Bayramlık kıyafetler, ellerde bayraklar, dillerde şarkılar herkes heyecan içinde. Miting için ayrılan alan kısa sürede dolmuş. Ayrılan alan dışında yığını yığın insan. Çevre binalarda herkes çamlarda; kimi bayrak sallıyor, kimi el sallıyor… Miting alanına nerdeyse tam saatinde Muharrem İnce seçim otobüsüyle giriş yapıyor. Anonstan sonra platforma çıktığı anda heyecanın doruğa çıktığı an. Selamlama, bayramlaşma, rutinin üzerinde uzun bir konuşma; Yalova’ya torpil! Erdoğan’a tek tek verilen cevaplar. Ve tıp fakültesi, havaalanı açma sözleri; bugüne kadar milletvekili olarak bana sahip çıktınız, şimdi karşınıza cumhurbaşkanı adayı olarak geldim; Allahın izni, milletimin isteği ile cumhurbaşkanı olarak sizlere hizmet edeceğim. Erdoğan’ın; Muharrem İnce size ne kazandırdı sözüne; ne kazandıracak sizlere cumhurbaşkanı kazandırdı sözü büyük alkış aldı.

Hiçbir yerde söylemediği; bedelli askerlikle ilgili projesini Yalova’dan ilan etti. Özünde karşıyım ama ihtiyaç ise bir defaya mahsusu yapılır. Yapıldığında buradan elde edilen gelir bütçe açığı için değil üçte biri askerlik yapan erlere, üçte biri şehit ve gazi yakınlarına, üçte biri de savunma sanayi için kullanılacak. Teknolojik yatırımlardan, 10 yıl sonra akıllı telefonların yetersiz kalacağını, teknolojiye ve geleceğe yatırım sözü verdi.

İlk defa milletvekili adaylarını platforma çıkardı. Yalova’nın üç milletvekili adayını platforma çıkararak; Yalovalılardan üçüne de sahip çıkmasını, üç sıfır olmasını istedi.

Mitinge gelenler kimler miydi? MİT’e sormadık, MİT raporda göndermedi. Halka, gelenlere sorduk; her partiden gelenler CHP’li, AKP’li, MHP’li, İP’li… gençler vardı. Gelenler umutlu, heyecanlı, meraklı; artık yeter değişim zamanı, ülkeyi yönetenler yoruldu, biraz dinlensinler. Metal yorgunluğu görevden uzaklaştırılan belediye başkanlarında değil; iktidarda, tamam değişsin diyor.

Her siyasi partiden, her görüşten vatandaşların ortak talebi; değişim ve normalleşme…