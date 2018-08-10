Mamak Belediyesi ilçede bulunan mezarlıklarda bayram temizliği başlattı.

Vatandaşların bayram öncesi ve bayram süresince en yoğun olarak ziyaret ettiği mekânlar arasında gelen mezarlıklar, Mamak Belediyesi ekiplerince elden geçiriliyor. Ekipler, mezarlıklarda kuruyan otlar, dikenler, atılan çöp ve katı atıkları temizliyor.

Mezarlıkların bakım çalışmasını periyodik zamanlarla gerçekleştirdiklerini belirten Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, “Arife günü ve bayram süresince vatandaşlarımızın, vefat eden yakınlarının mezarlarını ziyaretlerinde herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için tüm tedbirleri aldık. Vatandaşlarımızın bayramlarını şimdiden tebrik ediyorum” dedi.