Millet Kararını Verdi

Eyüphan Kaya

İlk sefer bir seçim bu kadar normal geçiyor, Suruç vakası dışında. Ayrıca seçim iki tercihli olsa da Cumhurbaşkanlığı seçimi ön plana çıktığı söylenebilir.

Şaka bir yana bu seçimin sürpriz başarısı Meral Akşener’in oldu, nerdeyse HDP ile boy ölçtü. Ne hikmetse zar zor barajı aşan HDP Diyarbakır’da yine tak-tuk sesler çıkardı.

Bu marjinal kimselerin derdi galiba OHAL’ın bir daha uzatılması olduğu kanaatindeyim.

Ak Parti 50 ilde birici oldu her ilde bu şamatayı çıkarırsa ne olacak bu memleketin hali, değil mi?

Bu şehrin onuruyla oynamayın, insanına sıkıntı vermeyin, HDP artık bu konuda bu fanatik taraftarlarını uyarmalıdır.

Türkiye geneli CHP’nin dirsek teması, Doğu ve Güneydoğu bölgelerinde ise Ak Partinin vekil aday profilleri HDP’nin ekmeğine yağ sürdü. Yani HDP,başarısını CHP ve Ak Partiye borçludur, tabu buna başarı denilirse, Hatta İP’den olmasaydı HDP bu sayıda vekil dahi çıkaramazdı.

Niye bu konuda HDP’ye destek verdiler diye bir eleştirim de yok, varsa farklı düşünen bir kesim, bir kitle temsil düzeyinde Meclise sesi yansımalıdır.

Keşke Diyarbakır ve Batman’dan HÜDAPAR’ın bağımsız adaylarını da gönderebilseydik, ama olmadı canları sağolsun neticeye rıza göstermek nitelikli kişi ve oluşumların şiarındandır.

Millet cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini mimarına teslim etti ya, gerisi teferruattır. Şaka bir yana Recep Tayyip Erdoğan yeni sistemin Cumhurbaşkanı olmasaydı bu hayırcı güruhtan çekeceğimiz vardı.

Ben Anadolu insanının sağduyusuna hayranım, tam da; “işte bu “ denilebilecek bir tarzda bir seçim sonucu ortaya koydu. Bu hissi insanımıza veren yüce Allah’a şükürler olsun, secdeyi şükür sünnettir ama galiba bu defa vacip oldu.

An itibariyle Türkiye geneli sadıkların %93’ü açıldı, gayri resmi sonucuna göre;

Cumhurbaşkanlığı %53 ile Sayın Erdoğan’da kalırken,

AK Parti %42,8, CHP 22,8 MHP 11,6 İP 10,3 HDP 10,9

Ben Saadet Partili dostlarıma SP ölmüş, ölen artık dirilmez dedim, ama birilerine anlatamadım, haklılığım bir daha ortaya çıktı.

Bu millet bu oy oranıyla yeni meclisi oluşturdu, gidin artık ne hesabınız varsa parlamentoda görün, sakın Kürt vatandaşlarımızın ağırlıklı olarak yaşadığı şehirlerde sıkıntı oluşturmayın, kimi kast ettiğimi siz bilirsiniz.

Eskisi gibi nerde yüksek oy almışsanız sakın oraları yakıp yıkmayasınız. Dikkat etseniz oylarınız bir daha düştü, nerdeyse Meral Akşener tek başına sizi soluyordu.

Zaman artık insanlaşmanın zamanıdır, diyor tekrar bu milleti sağduyusundan dolayı kutluyorum.

Eğer selam ve duayı yaratın içinde yaşatabilirsek bu ülkenin önü açıktır, selam ve dua ile esen kalın diyorum.