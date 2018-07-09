Milletvekili seçimlerinde Kayseri ve Kırıkkale İktidar partisinin en çok oy kaybedeni

2015 Kasım milletvekili seçimlerine göre 2018 milletvekili seçimlerinde Kırıkkale % 32 ve Kayseri % 25 oy düşüşü ile en KÖTÜ sonuçları almışlardır.

Bu 2 ili Ordunun % 24,5 ile 3. olmasının faturası kesilmeye başladı... Oysa Kasım 2015 milletvekili seçimleri ile 2018 milletvekili seçimleri arasında iktidarın ortalama oy kaybı %14 olduğu gerçeğine bakarsak aşağıda %20 den fazla oyu düşen illerin sayısının 14 olması ve Rekoru Kırıkkale, Kayseri ile Ordu illerinin ilk 3 sırayı alması sürpriz sayılmadı... Çünkü nerdeyse tüm iktidar vekillerinin %90'ını odalarında bulan ve seçmenden kaçmayan vekili yok gibiydi... Doğu ve Güneydoğu illeri dışında iktidarın oyu düşmeyen yer yok.

Kırıkkale bir önce ki seçimde 3-0 olan sonuç 2 vekil ve %32 oy kaybı ile en çok oy kaybeden 1. il olmuş. Kırıkkale'nin bakanı veya partide yetkilisi olmayışından dolayı normal karşılansa da Kayseri'nin %25 oy düşüşü ile halen bir bakanı, bir de Gurup başkan vekili varken ve de iki de eski bakanı Taner Yıldız ve Mustafa Elitaş varken Türkiye'de oyları en çok düşen 2. il olması Kırıkkale'den daha kötü sonuç olduğunu ortaya koymasına sebep oldu... Bu yüzden Gurup başkan vekilliğinden alınan Elitaş'ı ve kendini asilzade sanan büyük üstat, şehirli Özhaseki'yi de koltuğundan edeceğe benzer...