Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk Osmaniye'de

Eğitim 24.09.2019, 14:40
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk Osmaniye'de

OSMANİYE (AA) - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Çocuklarımızın tabiata hürmet etmesi, doğayla birlikte yaşaması, hayvan sevgisi ve okul dışındaki ortamlarda yetişmesi 2023 eğitim vizyonumuzun temelini oluşturuyor." dedi.

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