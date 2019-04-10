Milli Güreşçi Taha Akgül Adını Finale Yazdırdı

Avrupa Güreş Şampiyonası’nda güçlü Rus rakibini alt eden milli güreşçimiz Taha Akgül finale çıkma başarısı gösterdi. Türkiye’yi 125 kiloda temsil eden Taha Akgül’ün finaldeki rakibi ise Gürcü Geno Petriashvili oldu.

Güreş sporunun en önemli turnuvalarından biri olan Avrupa Güreş Şampiyonası ikinci günüyle de minderde rekabet dolu müsabakalara sahne oldu. Romanya’nın başkenti Bükreş’in ev sahipliliği yaptığı turnuvanın ikinci gününde erkekler serbest stil 61, 74, 86, 92 ve 125 kilolarda yarı final müsabakaları nefesleri kesti.

Taha Akgül Finalde!

Ay Yıldız’ı başarıyla göğsünde taşıyan milli sporcumuz Taha Akgül, Türkiye’yi 125 kiloda temsil eden güreşçimiz olarak mindere çıktı. Olimpiyat şampiyonu güreşçimiz, Rus rakibi AnzorRuslanovitchKhizriev’i 8-1 yenme başarısını gösterdi. Bu başarının ardından adını final tabelasına yazdıran milli sporcumuz Taha Akgül’ün finalde karşılaşacağı rakibi Gürcü Geno Petriashvili oldu.

Bronz Madalya İçin Güreşecekler

Öte yandan Avrupa Güreş Şampiyonası’nda minderde Ay Yıldızlı formamızı temsil eden bir diğer sporcumuz İbrahim Bölükbaşı, 92 kiloda Polonyalı rakibi ZbigniewMateuszBaranowski ile kozlarını paylaştı. Minderde büyük bir rekabete sahne olan müsabakada milli güreşçimiz güçlü rakibine az bir farkla, 6-5 yenilerek finale çıkma şansını kaçırdı.

Şampiyonada güreşen bir diğer milli güreşçimiz Fatih Erdin ise 86 kiloda Ay Yıldızlı forma ile mindere çıktı. Yarı final müsabakasında Moldovalı PiotrIanulov ile karşılaşan Fatih Erdin, rakibine 2-1 mağlup oldu. Romanya’nın başkenti Bükreş’te düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası’nda yarı finalde güreşen milli sporcularımız İbrahim Bölükbaşı ve Fatih Erdin, yarı finalde mağlup olmalarının ardından Türkiye’ye bronz madalya kazandırmak için ter dökmeye devam edecek. Milli güreşçilerimiz, repesaj maçlarının sonuçlanmasının ardından belli olacak rakipleri ile bu önemli turnuvada kendi kilolarında 3. olmak için yeniden mindere çıkacak.

Şampiyonada 61 kiloda güreşen Recep Topal, geçtiğimiz gün çıktığı çeyrek final maçında elenmişti. Recep Topal’ı eleyen güreşçinin finale çıkmasının ardından milli güreşçimiz repesaj maçına çıkmaya hak kazandı. Sporcumuzun repesaj maçındaki rakibi ise Ukraynalı VolodymyrBurukov olacak.

Bükreş’te düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası erkekler serbest stil 61, 74, 86, 92 ve 125 kiloda repesaj maçları ve diğer madalya müsabakalarıyla devam edecek.