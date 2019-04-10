Milli Güreşçimiz Taha Akgül Avrupa Şampiyonu Oldu

Avrupa Güreş Şampiyonası erkekler serbest sitil 125 kiloda Taha Akgül, finalde Gürcü Geno Petriashvili'yi 7-0 mağlup ederek altın madalyanın sahibi oldu.

Avrupa Güreş Şampiyonası'nda sporcumuz Taha Akgül, erkekler serbest de 125 kiloda altın madalyanın sahibi oldu.

7.Kez Avrupa Şampionluğunu Kazandı

Romanya'nın başşehri Bükreş'te icra edilen şampiyonada, erkekler serbest stil 125 kilo final de Gürcü Geno Petriashvili'yi 7-0 mağlup eden Taha Akgül, Avrupa şampiyonu olarak göğsümüzü kabarttı.

Başarılı sporcu hakkında merak edenler için Taha Akgül kimdir

Taha Akgül kimdir,

2015 seneyi Dünya Büyükler Güreş Şampiyonası’nda şampiyon olarak altın madalya aldı.

Taha Akgül, 22 Kasım 1990 tarihinde Sivas‘da Yıldızeli’nde doğmuştur. 2004 senesinde 14 yaşında iken Sivas Güreş Eğitim Merkezinde güreş yaşamına başladı. Burada 6 sene güreş eğitimi aldı. Sivas’da okuduğu lise bittikten sonra 2008 senesinde İzmir 9 Eylül Üniversitesi Türkçe kısmını kazanarak İzmir‘e gitti.

İzmir‘de Avrupa şampiyonu, Milli Antrönör Remzi Musoğlu ile tanıştı. Uzun süre yaptığı antraman ve çlışmalar sonrası ilk olarak İzm ismine güreşmeye başladı. Bu çalışmaları ve inanmışlığıyla 2009 senesinde İlk büyük başarısı Gençlerde Türkiye üçüncüsü oldu.

2009 senesinden itibaren ulusal ekibiz olan Milli Takıma çağırılır. Bir çok yerdeki yurt dışı turnuva ve kamplara götürülür.

2011 senesinde İzmir Tekel’den, Ankara, ASKİ’ ye transfer oldu.

192 santim boyunda ve 112 kilo ağırlığında olan Taha Akgül, Karaman‘da Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi‘nde beden eğitimi bölümünde halen öğrencisi olarak devam etmektedir.

2004 senesinde güreş sporuna başlayan Taha Akgül, halen Ankara ASKİ Spor Kulübü sporcusu olarak güreş takımda çalışmaktadır. Tek ve çift dalma tekniklerini çok iyi yapabilmektedir.

Taha Akgül’nam ortaya koyduğu çabayı hayranlıkla takip eden Amerika Birleşik Devletleri güreş otoriterleri, 125 kilo olmasına karşın 57 kilodaki bir sporcunun süratiyle nasıl hareket edebildiğini bilmek için anatomisini analiz ve inceleme karar vermişlerdir.