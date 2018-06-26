MİLLİ İRADE TECELLİ ETTİ

Kutlu Tamay

TÜSİAV adına bir basın açıklaması yapan başkan Veli Sarıtoprak; seçim sonuçlarının ülkemize, milletimize, devletimize ve dünyaya hayırlı olmasını diledi.

Türkiye’nin iktidarı, muhalefeti, yazılı ve görsel basını ve Türk halkının yoğun ve olgun katılımı ile dünyaya bir demokrasi sınavı verdiğinin altını çizen Sarıtoprak; seçimlerin huzur ve güven ortamında geçtiğini, Cumhurbaşkanlığı Hükümet sisteminin kabul gördüğünü ve Başkan Sayın Erdoğan’ın Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk Başkan olarak seçildiğini belirtti. Ve “ artık icraat zamanı. Süratle yatırımları canlandırmamız, katma değerli ileri teknoloji üretmemiz şarttır. Artık AR-GE ye , inovasyona, Endüstri 4.0 marka ve patente , akıllı şehirler ve şebekelere ve dijital kalkınmaya odaklanmamız şarttır. Bırakalım patates ve soğan fiyatlarını. 200 den fazla üniversiteden mezun olmuş ve olacak gençlere iş yaratma zamanı. İş dünyası da üzerine düşeni yapmalı ve fedakarlık etmelidir. Yabancı yatırımcıları Türkiye’ye çekmeliyiz. Ertelediğimiz yatırımları süratle gerçekleştirmeliyiz. Sayın Başkanın süratle ekibini oluşturarak gündemindeki reformları hayata geçirmesini, ekonomi ve dış politika başta olmak üzere milletimizin beklentilerine cevap verecek adımları atmasını en küçük esnaftan en büyük sanayi kuruluşlarına kadar tüm iş dünyasını rahatlatacak reformları gerçekleştirmesini bekliyoruz.

Öncelikle dijital kalkınma konusuna özel önem verilmesini arzu ediyoruz. Başta Sayın Erdoğan olmak üzere AK Partiyi ve tüm muhalefet partilerini kutluyoruz.