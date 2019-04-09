Milli Piyango’nun 2018’de Dağıttığı İkramiye Tutarı 1,5 Milyar TL Oldu

Milli Piyango İdaresi (MPİ), şans oyunlarında geçen yıl dağıttığı ikramiye tutarını kamuoyuna duyurdu. Geçtiğimiz yılda MPİ kapsamı içinde yer alan bütün şans oyunlarında 1,5 milyar TL’nin üzerinde ikramiye dağıtıldığı öğrenildi.

Milli Piyango İdaresi verilerinden öğrenilen bilgilere göre, MPİ geçen yıl vergiler dâhil 3 milyar 528 milyon 743 bin 465 lira gelir elde etti. Gelirinin yaklaşık 3 milyar 396 milyon 730 bin 946 lirası kuruma bağlı olan şans oyunlarının gelirlerinden oluşurken, kalan 132 milyon 3 bin 519 lirası da MPİ’nin diğer gelirlerinden elde edildi. MPİ’nin 2018 yılında vatandaşlara dağıttığı ikramiye ödemelerinin bir önceki yıla yani 2017 verilerine göre % 9,4 arttığı gözlemlendi. Bu tutar 1 milyar 522 milyon 339 bin 545 lira olarak açıklandı.

Hazineye Para Aktı

Geride bıraktığımız 2018 yılında Milli Piyango İdaresi, hazineye 817,1 milyon lira; kamuya da 768,7 milyon lira para aktardı. Bunun yanında bayi komisyonları ve aracılık giderlerinin toplamda 279,3 milyon lirayı aştığı öğrenildi. Ayrıca faaliyet ve işletme giderlerinin de 141 milyon liranın üzerine çıktığı bildirildi.

Sayısal Gelir Rekoru Kırdırdı

Milli Piyango İdaresi, geride bıraktığımız yılda en fazla geliri sayısal oyunlardan sağladı. MPİ, 2 milyar 273 milyon 169 bin lira geliri sadece sayısal oyunlarda sattığı biletlerden elde etti. Bu miktarın içinde yer alan “Hemen Kazan” biletlerinin satışlarında 287,1 milyon lira gelir ettiği kamuoyuna duyuruldu.

Yılbaşı İkramiyesinde Geri Sayım Robotu

Öte yandan Milli Piyango İdaresi resmi internet sitesine yeni yapılan bir güncellemeyle yenilik getirildi. Sitenin ana sayfası üzerinde bir geri sayım sayacının olması, ziyaretçilerin gözünden kaçmadı. Bu zaman aşımı sayacının, geçtiğimiz yılın en yüksek ikramiyesi olarak öne çıkan 70 milyon liraya yönelik olduğu ortaya çıktı.

31 Aralık’ta gerçekleştirilen yılbaşı özel çekilişinde söz konusu 70 milyon liranın İstanbul’dan satın alınan bir biletin talihlisine çıktığı biliniyordu. Ancak milyoner talihli henüz ikramiyesini almaya gelmedi. Biletin zaman aşım süresi 1 yıl olarak bilindiğinden milyoner talihli, 31 Aralık 2019’dan önce ikramiyesini teslim almazsa bu para hazineye devredilecek.