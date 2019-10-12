Milli Savunma Bakanı Akar ve komutanlar sınır hattında

Gündem 12.10.2019, 11:11
Milli Savunma Bakanı Akar ve komutanlar sınır hattında
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Milli Savunma Bakanı Akar ve komutanlar sınır hattında

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