Milli tenisçi İpek Soylu Mısır'da
Milli tenisçi İpek Soylu, geçen hafta çifte şampiyonluk yaşadığı Mısır'da bu hafta teklerde yine mutlu sona ulaştı.
A+A-
Milli tenisçi İpek Soylu Mısır'da
ANKARA Anadolu Ajansı - Ulusal tenisçi İpek Soylu, Mısır'da tertip edilen 15 bin dolar ödüllü turnuvada tek bayanlarda şampiyon oldu.
Şarm El-Şeyh şehrindeki turnuvada tek bayanlarda 2 numaralı seri başı olarak mücadele eden İpek, finalde Belçikalı Magali Kempen ile karşılaştı.
Korttan 7-6 ve 6-4'lük setlerle 2-0 galip ayrılan milli tenisçi, şampiyonluğa erişti.
İpek Soylu, Mısır'da geçen hafta da hem tekler hem de çiftlerde şampiyon olmuştu.
Bu haber toplam 18 defa okunmuştur
Etiketler : spor, tenis, turnuva, İpek Soylu, milli tenisçi
HABERE YORUM KAT
Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.