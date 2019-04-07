Milyonlarca Kiracıyı İlgilendiren TEFE TÜFE TÜİK Enflasyon Zam Oranları

Türkiye’de milyonlara kişiyi yakından ilgilendiren kira zam oranları belli oldu. Ev ya da iş yeri fark etmeksizin tüm taşınmaz mülklerin kira sözleşmelerinde yer alacak kira oranlarına göre; ÜFE’de 12 aylık ortalamada bakılan oran %23.73 olarak açıklandı.

Buna göre kira sözleşmesi bitecek olanlar bu oran üzerinden sözleşmelerini yenileyebilecek. Örnekle açıklamak gerekirse 1000 liralık bir kira bedeli olan taşınmaz mülkün, yeni sözleşmeye göre bedeli 1237 lira olacak.

Kira sözleşmesinde belirlenen kira bedellerinin fiyatlandırması konusunda Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) baz alınıyor. Buna göre her yıl yenilenen kira bedellerinin artış bedeli bu oran üzerinden hesaplanıyor. Kira sözleşmelerine yasal sınırlama 1 Temmuz 2012’de yürürlüğe giren Borçlar Kanunu ile belirleniyor.

Söz konusu kanunda ilgili madde gereğince kira sözleşmelerinde taraflar anlaşsa bile kira bedeli ÜFE’nin belirlediği zam oranını aşamıyor. Çünkü Borçlar Kanunu’nun 344. maddesinde Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı Üretici Fiyat Endeksi’ne göre yapılması gerektiği açıkça belirtiliyor.

Kira Bedellerine Yansıyan Zam ÜFE’ye Göre Belirlenmeli

Her sene yenilenen kira bedellerinin ne kadar artacağının hesaplanması Üretici Fiyat Endeksi baz alınarak yapılmalıdır. Kira sözleşmelerinde yer alan ÜFE oranının, her ay açıklanan enflasyon oranıyla karıştırılmaması gerekiyor. Vatandaşın en çok yanıldığı noktalardan biri olan bu konuda ÜFE ve TÜFE (Tüketici Fiyat Endeksi) ortalamasının alınması en sık yapılan yanlışlardandır.

Yeni Ekonomi Programı (YEP)

Kira zamlarında yapılan düzenlemelerin Yeni Ekonomik Program dahilinde ÜFE yerine TÜFE’ye endeksleneceği belirtilmişti. Buna göre TÜFE üzerinden kira hesaplama olsaydı kira artışı en çok %14.90 olabilecekti. Bunun sonucundaysa kira bedellerinden yılda 1059 lira kiracının cebinde kalmış olacaktı.

Yeni düzenleme ÜFE’de aylık ya da yıllık oran yerine 12 aylık ortalamaya bakılıyor. Bu orana göre yıllık kira bedelinde ek maliyet 2848 lirayı buluyor. Fakat kira hukuku kira sözleşmesinde taraflar daha düşük bir bedelle de anlaşabilirler. Fakat %23.73 oranın üzerinde anlaşmak isteyen taraflar için yargı yolu açık bırakılıyor. Bu durum hakkında Yargıtay’ın almış olduğu emsal kararlar belirleyici rol üstleniyor.