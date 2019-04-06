Minik Öğrencilerden Altınok'u Mutlu Eden Ziyaret

MİNİK ÖĞRENCİLERDEN ALTINOK’U MUTLU EDEN ZİYARET



Parkları, pazarları, caddeleri dolaşarak esnafla ve yurttaşla buluşmalarını sürat kesmeden sürdüren Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, bir yandan da tebrik ziyareti için makamına gelen konuklarıyla buluşuyor. Altınok’un en renkli konukları ise Keçiören Zehra Onat Camii’nde faaliyet gösteren, 4-6 yaş grubu çocuklara eğitim veren Kur’an kursu talebeleri oldu. Altınok, ufak talebeleri ve Kur’an hocalarını makamında ağırlarken, çevresinde bir araya gelen talebelerden birinin İstiklal Marşı’nın 10 kıtasını ezbere okuması Başkan Altınok’tan büyük alkış aldı.



“KEÇİÖREN’İMİZDE EĞİTİM İÇİN SEFERBER OLACAĞIZ”



Devir teslim töreninin ardından Keçiören’in huzurlu ve güvenli olması için dur durak bilmeden sokaklarda ve pazarlarda vatandaşlarla sohbet eden, talepleri dinleyen ve çözüm için vatandaşlarla dertleşen Başkan Altınok, bir yandan da tebrik ziyareti için makamına gelen vatandaşları ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerini misafir etmeyi sürdürdü. Tebrikleri kabul eden Başkan Altınok’u minik öğrenciler de yalnız bırakmadı. Altınok ilk olarak Keçiören Zehra Onat Camii altında 4-6 yaş arası çocuklara eğitim veren Kur’an Kursu öğrencelerini ve öğretmenlerini makamında ağırladı. Minik öğrenciler kendi elleriyle yaptıkları çiçekleri Başkan Altınok’a takdim ederek “Turgut dede” diye tezahürat yaptı. Altınok, etrafında kümelenen öğrencilerden birinin İstiklal Marşı’nın 10 kıtasını ezbere okuması üzerine duygulandı ve minik çocuğu alkışlayarak tebrik etti. Altınok minik öğrencilere sevgi gösterisinde bulunurken Kur’an öğretmenlerine hitaben yaptığı konuşmada şunları söyledi:



“Milli ve manevi değerlerimizin gelecek nesillere aktarılması noktasında eğitimin ne denli önemli olduğunu minik evladımız İstiklal Marşımızın 10 kıtasını ezbere okuyarak gösterdi. Biz de Keçiören’imizde eğitimi ve kültürel faaliyetleri geliştirmek için geçmişte olduğu gibi bugün de seferber olacağız. Öğretmenlerimizin böylesine güzel nesiller yetiştirdiğini görmek beni ziyadesiyle mutlu etti. Vatanına, milletine, bayrağına ve dinine bağlı gençler yetiştiren öğretmenlerimize teşekkür ediyorum. Cenab-ı Allah başarılarını daim etsin.”



SİVİL TOPLUM KURULUŞLARINDAN TEBRİK ZİYARETİ



Bu arada adaylık döneminde birçok kesimi temsil eden sivil toplum kuruluşundan büyük destek gören Başkan Altınok, önce Balâlılar Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Nihat Yıldırım’ın ve yönetim kurulu üyelerinin tebriklerini daha sonra da Meşe Köylüler Derneği Başkanı Ramazan Gürbüz’ün ve yönetim kurulu üyelerinin tebriklerini kabul etti. Dernek temsilcileriyle bir süre sohbet eden ve seçim sürecinde kendisine verilen desteklerden dolayı teşekkürlerini ileten Başkan Altınok, “Hemşerilerimiz makamımıza gelerek bizleri onurlandırdı. Seçim sürecinde bizlere destek veren Balâlılar Kültür ve Dayanışma Derneğine, Meşe Köylüler Derneğine ve bizlere destek veren, vermeyen bütün sivil toplum kuruluşlarımıza ve temsilcilerine teşekkür ediyorum. Yerel yönetimde başarılı olmak için sivil toplum kuruluşları ile uyumlu ve dayanışma içerisinde olmak şarttır. Biz de bu uyumu hizmet süremiz boyunca inşallah en güzel şekilde sürdüreceğiz” diye konuştu. ​



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Keçiören Belediyesi