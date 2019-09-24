Minik Yunus Emre babasının kucağında son yolculuğuna uğurlandı

Asayiş 24.09.2019, 14:46
Minik Yunus Emre babasının kucağında son yolculuğuna uğurlandı

Oğlu ve 3 torununu toprağa veren Casim Umuç'un gözyaşlarını tutamadığı törende, Umuç ailesinin bazı yakınları da Kürtçe ağıtlar yaktı.

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