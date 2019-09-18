Minikler için hazırladığı projelerle "Küresel Öğretmen" oldu
Eğitim 18.09.2019, 11:13
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SAKARYA (AA) - EMRE AYVAZ - Sakarya'da görev yapan okul öncesi öğretmeni Elem Göktaş, çağın gerekliliklerini ve öğrencilerinin ihtiyaçlarını dikkate alarak hayata geçirdiği projelerle uluslararası eğitim yönetimi kuruluşu AKS Education tarafından "Küresel Öğretmen" ödülüne layık görülen 8 Türk öğretmenden biri olmanın mutluluğunu yaşıyor.
Meslek hayatına 15 yıl önce başlayan Göktaş, görevini Zübeyde Hanım Ortaokulunda sürdürüyor.