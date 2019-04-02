Miraç Kandili Yurt Genelinde İdrak Ediliyor

Hazreti Muhammed'in Allah'ın huzuruna yükseldiği gece olarak kabul edilen Miraç Kandili ülke genelinde camilerde düzenlenen programlarla idrak ediliyor.

Diyarbakır

Diyarbakır'da İl Müftülüğünce "İslamın 5. Haremi Şerif"i olarak kabul edilen tarihi Ulu Cami'de Miraç Kandili dolayısıyla program düzenlendi.

Merkez Sur ilçesinde bulunan Ulu Cami'deki programda Kuran-ı Kerim ile mevlit okundu, dua edildi.

Elazığ

Elazığ'da kandil dolayısıyla vatandaşlar camilere akın etti.

Siirt

Siirt'te Ulu Cami, Abdulhakim Sancak Çarşı ve Yeni Mahalle camilerinde düzenlenen programlara vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Kandil dolayısıyla camileri dolduran vatandaşlar namaz kıldı, dua etti.

Kuran-ı Kerim ve Türkçe, Kürtçe, Arapça ilahiler okunan programda, vatandaşlara ikramlarda bulunuldu.

İzmir

İzmir'deki camilerde kandil dolayısıyla özel programlar düzenlendi. Akşam namazının ardından Kuran-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda mevlit okundu, dua edildi.

Denizli

Denizli'de vatandaşlar, kandil dolayısıyla Delikliçınar Yeni Cami ve Ulu Cami olmak üzere kentteki camileri doldurdu.

Delikliçınar Yeni Cami'de düzenlenen kandil programına katılan vatandaşlar, okunan Kuran-ı Kerim, Mevlid-i Şerif ve ilahiler ile kandilin manevi atmosferini yaşadı.

Aydın

Aydın'da, başta Bey ve Eskiyeni camileri olmak üzere kentteki camilerde yapılan programlara katılan vatandaşlar, kandilin maneviyatını yaşadı. Akşam ezanının ardından camiye gelenler, namaz kılarak dua etti.

Şanlıurfa

"Peygamberler şehri" olarak bilinen Şanlıurfa'da Miraç Kandili dolayısıyla vatandaşlar, Balıklıgöl Yerleşkesi'ndeki camilere akın etti.

Akşam ezanından itibaren yerleşkeye gelenler, camilerde namaz kıldı, Kuran-ı Kerim okudu.

Malatya

Malatya kent merkezindeki tarihi Hacı Yusuf Taş Camisi'nde İl Müftülüğünce düzenlenen programda, Kuran-ı Kerim tilaveti sunulmasının arından mevlit okundu.

Malatya'nın Darende ilçesinde ise Somuncu Baba Külliyesi'ne gelen vatandaşlar, namaz ve dualarla Miraç Kandili'ni idrak etti.

Gaziantep

Gaziantep'te camilerde Miraç Kandili dolayısıyla düzenlenen programlara vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

İl Müftülüğünce, kent merkezindeki camilerde programlar yapıldı.

Merkez Şahinbey ilçesi Alleben Mahallesi'ndeki Ulu Camisi'nde düzenlenen programda, Şahinbey Müftüsü Mahmut Rauf Arcaklıoğlu, vaaz verdi.

Arcaklıoğlu, Miraç Kandili'nin önemine değinerek, bu gecenin en iyi şekilde idrak edilmesi gerektiğini söyledi.

Kahramanmaraş

Kahramanmaraş'ta, akşam namazından itibaren kandil dolayısıyla camilere gelmeye başlayan vatandaşlar, yatsı namazına kadar Kuran-ı Kerim okuyup, dua etti.

Merkez Onikişubat ilçesindeki Mahmut Es'ad Coşan Camisi'ni dolduran vatandaşlar, Miraç Kandili'ni idrak etti. Ailelerin camiye çocuklarıyla geldiği gözlendi.

Adıyaman

Adıyaman'da Kırçalı Camisi'nde program düzenlendi.

Akşam namazının ardından gerçekleştirilen programa vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Kilis

Kilis'te akşam namazının ardından camileri dolduran vatandalar, namaz kılarak dua etti.

Kayabaşı Camisi'nde vaaz veren cami imamı Duran Raptiyeoğlu, Miraç Kandili'nin ülkenin birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularının daha da pekişmesine vesile olmasını temenni ederek, gecenin ibadetlerle değerlendirilmesi gerektiğini kaydetti.

Hatay

Hatay'da vatandaşlar Anadolu'da inşa edilen ilk cami olma özelliğini taşıyan Habib-i Neccar Camisi'ne akın etti.

Caminin dolması nedeniyle bazı vatandaşlar cami avlusuna serilen halılar ve yanlarında getirdikleri seccadeler üzerinde namazlarını kıldı.

Osmaniye

Osmaniye'de Envarü-l Hamit Camisi'nde mevlit programı düzenlendi.

İl müftüsü Ali Rıza Tahiroğlu'nun vaazının ardından Kur'an-ı Kerim ve ilahiler okundu, dualar edildi. Bazı vatandaşlar yoğunluk dolayısıyla namazı caminin avlusunda kıldı.