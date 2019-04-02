Miraç Kandili’nde vatandaşlar Eyüpsultan Camii’ne akın etti

Hazreti Muhammed'in Allah'ın huzuruna yükseldiği gece olarak kabul edilen Miraç Kandili dolayısıyla vatandaşlar Eyüpsultan Camii'ne akın etti.

Miraç Kandili'nde tüm yurtta vatandaşlar camilere akın ediyor. İstanbul'da da binlerce vatandaş camileri doldurdu, dualar edildi, Kuran-ı Kerim okundu. 7'den 70'e her yaştan insan Eyüpsultan Camii'ne gelerek yatsı ezanının okunmasıyla birlikte bir arada namaz kıldı. Yer bulamayan çok sayıda vatandaş ise cami avlusuna serilen hasırlarda namaz kıldı. Eyüpsultan Camii'nin eşsiz güzelliği akşam ışıklandırmasıyla taçlandırıldı.

Eyüpsultan'da Kandil gecesinde ibadet etmenin huzurunu yaşayan Cengizhan İpekli, "Çok mutluyuz, çok huzurluyuz. Herkesin Miraç Kandili'ni en içten dileklerimle kutluyorum" diye konuştu.