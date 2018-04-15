Misyon ve vizyon arasında ki en kısa mesafe; Kalite Yönetim Sistemidir.

Mahir Özel

Belediye Meclisinde; Ankara Büyükşehir Belediyesi 2017 yılı faaliyet raporuna ilişkin söz aldım ve Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin kalite politikasını değerlendirdim..

“İlerlemeyi, gelişmeyi ve yüksek teknolojiyi yakalayan, Japonya, Güney Kore ve Amerika gibi diğer Batı ülkelerinin bu konuda aldıkları mesafeleri örneklerle dile getiren ÖZEL: Kalite, hizmet ve üretim noktasında olan tüm ülkeleri, tüm kurum ve kuruluşları iyi irdelerseniz, iyi analiz ederseniz, incelerseniz görürsünüz ki bu bir Kalite Yönetim Sistem meselesidir.

Kalite yönetim sistemin uygulandığında: düzgün üretimi sağlarsınız, verimi yakalarsınız, kaliteye de erişirsiniz ve bunu en ucuz maliyetle, en kısa zamanda yaparsınız.

Bu sistemde, akredite kuruluştan alacağınız unvan, size “Güvenilir Kuruluş Olma” etiketini de sağlar. Bu çok önemlidir. Burada “Kalite Bayrağını” dalgalandırırsanız, bu öncelikle sizin güvenilir bir kuruluş olduğunuzu, akredite kuruluşlar tarafından denetlenen güvenilir bir kuruluş olduğunuzu gösterir. Bu son derece önemlidir.

Bir kalite yönetimi sistemi uzmanı olarak:

Üretim, verim ve kalite noktasında kurum içi çalışmalarına, kurum personelinin işyerin de çalışma memnuniyeti ve bunun müşteri memnuniyetine yansıması noktasında örnekler vererek ISO 9001 e ISO10002 sistemlerinin Büyükşehir Belediye faaliyetlerinde neden mutlaka uygulamaya konulması gerektiğini anlattı.

“İlerlemeyi, gelişmeyi ve yüksek teknolojiyi yakalayan, Japonya, Güney Kore ve Amerika gibi diğer Batı ülkelerinin bu konuda aldıkları mesafeleri örneklerle dile getiren ÖZEL: Kalite, hizmet ve üretim noktasında olan tüm ülkeleri, tüm kurum ve kuruluşları iyi irdelerseniz, iyi analiz ederseniz, incelerseniz görürsünüz ki bu bir kalite yönetim sistem meselesidir.

Kalite yönetim sistemin uygulandığında: düzgün üretimi sağlarsınız, verimi yakalarsınız, kaliteye de erişirsiniz ve bunu en ucuz maliyetle, en kısa zamanda yaparsınız.

Bu sistemde, akredite kuruluştan alacağınız unvan, size “Güvenilir Kuruluş Olma” etiketini de sağlar. Bu çok önemlidir. Burada “Kalite Bayrağını” dalgalandırırsanız, bu öncelikle sizin güvenilir bir kuruluş olduğunuzu, akredite kuruluşlar tarafından denetlenen güvenilir bir kuruluş olduğunuzu gösterir. Bu son derece önemlidir.

Sizin bütün ürettikleriniz, mal, bürokrasi, asfalt, yapı, yeşil alan ve her ne olursa olsun dünya çapında kalite belgesine sahip olduğunuzun ispatıdır. Bu, bu kadar nettir.

Bu sistemde patron rahat eder. Yani, Başkan rahat eder. Başkan Yardımcıları, Genel Sekreter rahat eder, Daire Başkanları, Müdürler ve de işin aslı esası tüm çalışanlar rahat eder. Bu sistemde her çalışan ne zaman ne yapacağını tam olarak bilir. Sonuçta, bu sistemde çalışanın memnuniyeti sağlanır.

Değerli Arkadaşlar.

Bu sistemin en önemli özelliği, öncelikle çalışan memnuniyetidir. Bunu, tüm daire amirlerimiz için ve 30 bine yakın bütün çalışanımız için söylüyoruz. Çalışan memnuniyeti, işveren memnuniyeti otomatikman müşteri memnuniyetini doğurur. Yani, vatandaş memnuniyetini doğurur. Vatandaşa hizmetin en iyi, en kaliteli seviyede yakalandığını görürsünüz.

“Üretim – Verim – Kalite” sıralaması bu sistemde sizi her zaman mükemmele ve mükemmel hizmete götürür.

Sayın Üyeler, çok bilinen beylik bir söz vardır “Amerika’yı yeniden keşfetmeye gerek yok.” Türkiye’de kalitede en başarılı kuruluşlar ile Dünyadaki en başarılı kuruluşlara bir bakalım, mutlaka ama mutlaka ISO-9001 Kalite Yönetim Sistemi ve ISO-10002 Müşteri Memnuniyeti Belgesine sahip oldukları görülecektir.

Bakın arkadaşlar, Türkiye’nin doğalgazda yarıya yakın tüketimini İGDAŞ yapar, İstanbul Doğalgaz organize eder.

İGDAŞ her sene “Türkiye’deki En Üstün Kalite Belgesini” sağlar, yakalar ve bunun reklamını yapar. İETT her sene bu belgeyi alır. Peki, bizim EGO Genel Müdürlüğü ve Sistemimiz bunlardan daha mı geride? Hayır… Biz başarılarımızı dışarıya yeterince yansıtmıyoruz bile. Yani, bu sistem yaptığınızı, yaptığınız uğraşları da yansıtmayı, daha açık tabirle pazarlamayı da sağlar. İnsanlara yansıtmayı, topluma yansıtmayı Kalite Yönetim Sistemi sağlar.

Sayın Üyeler, bir Kurum için ciddiyet budur, güvenilirlik budur, kalite budur. O halde, Ankara Büyükşehir Belediyesi Yönetimi mutlaka ISO-9001 Kalite Yönetim Sistemini kurmalı ve Kurum içi denetimi de kaliteli üretim de sağlanmalıdır.

Bu konuda, geçtiğimiz yıllarda tarafımızdan özellikle önergeler verilmiş, çalışmalar yapılmıştır.

Misyon ve Vizyon arasındaki en düzgün ve en kısa yol da ISO-9001 Kalite Yönetim Sistemidir.

Misyon’u ilan panolarımıza yazıyoruz çok güzel, Vizyon’umuzu da yazıyoruz ama araya ISO-9001 Kalite Yönetim Sistemini kuramazsak ve bunu uygulayamazsak, “Güvenilir Kuruluş Olma” özelliğini maalesef sağlayamayız.

Saygılar sunuyorum..