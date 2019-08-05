Alışveriş Yaparken En Çok ''Kalite ve Sağlamlılığı'' Önemsiyoruz

GLAMI Fashion (Re)search 2019: Fiyattan Önce Kalite ve Dayanıklılığı Önemsiyoruz

Türkiye’deki tüketicilerin moda alışverişlerinde karar verme etkenlerinde kalite ve dayanıklılık ilk sırada, fiyat ve indirimlerin önünde yer alıyor

Türkiye’nin en çok ziyaret edilen moda arama motoru GLAMI.com.tr, aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 7 Avrupa ülkesinde yapılan araştırma sonuçlarını açıkladı. Tüketicilerin beklentilerini anlamak üzere GLAMI tarafından Türkiye’deki 6 binin üzerinde kullanıcı ile bu yıl ikincisi gerçekleştirilen araştırmaya katılanlar, alışverişlerinde şu kriterlere öncelik veriyorlar;

Kalite ve sağlamlık (%47)

Fiyat (%22)

İndirim (%13)

Trendler (%9)

Statü göstergesi markalar (%4)

Sürdürülebilir ve doğal materyaller (%3,5)

Tüketiciler moda alışverişlerinde daha çok Zara, Mango, H&M gibi erişilebilir fiyatlar sunan markalardan giyinmeyi tercih ederken (%64), pek meşhur olmayan butikler (%11,9) ve küçük yerel tasarımcılar (%11,8) geride kalıyor. Lüks ve üst düzey mağazaların (%7) yanı sıra moda alışverişlerini pazardan yapmayı tercih edenler (%3,5) son sırada yer alıyor.

Tüketicilerin güvendiği markalardan uzun süre kullanabilecekleri ürünler tercih ettiğine değinen GLAMI Türkiye İletişim ve Marka Müdürü Melike Huska, “Araştırmaya katılan neredeyse her iki kişiden biri kalite sağlamlığı tercih ederken fiyat ve indirimlere bakanların önünde yer alıyorlar. Bu sonuçlar dünyada da gözlenen hızlı tüketimden daha ağır tüketime geçiş trendine uyum sağladığımızı gösteriyor. Biz de GLAMI olarak tüketicilere kaliteli ürünleri uygun fiyatlarla bulmalarını sağlamak üzere çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.