Ankara’da Acısız Lazer Epilasyon Buz Lazer

Pürüzsüz temizliğe sahip olmak için son yıllarda hem kadınlar hem de erkekler lazer epilasyon tercih etmektedirler. Pürüzsüz ve temiz bir tene sahip olmak için geçici yöntemlerin sürekli tekrarlaması sebebiyle kalıcı temizlik için lazer epilasyona başvurulmaktadır. Çok eski dönemlerden bugüne kadar birçok epilasyon yöntemi bulunmuşken son yıllarda teknoloji sayesinde lazer sistemleri geliştirilmiştir. Lazer sistemlerinin bulunması kendi içinde farklılık yaratması düşüncesiyle günden güne geliştirilmekte yeniklikler keşfedilmektedir. İşte bu çalışmaların sonucunda son teknoloji ile üretilmiş Buz Lazer ortaya çıkmıştır. Epilasyon yöntemlerinin ortak özelliğinin acı hissi vermesidir. Çünkü kökten temizlik yapılırken kıl köklerinden kılların ciltten ayrılması acı hissedilmesine sebep olmaktadır. Bu sebeple lazer epilasyon bir nebze de olsa kalıcı temizlik için acıya katlanmayı mümkün kılarken, Buz Lazer acı ve ağrı hissini ortadan kaldıran tek yöntemdir. Lazer epilasyon Ankara da Buz Lazer bu sebeple oldukça fazla tercih edilmektedir. En çok tercih edilmesinin ilk sebebi acısız ve ağrısız bir yöntem olması, ikinci sebebi ise hem kadınlar hem de erkekler için uygulanabilir olmasıdır.

Buz Lazer Nedir?

Vücutta bulunan kılların temizlenmesini sağlayan kalıcı bir yöntem, bir lazer epilasyondur. Acı ve ağrı hissettirmeden epilasyon sağlaması en belirgin özelliğidir. Buz başlıklı cihaz sayesinde cilt -3 dereceye kadar soğutulmakta ve acı ve ağrı hissedilmemektedir. Konforlu bir teknoloji olup, hızlı uygulama özelliği sayesinde en gelişmiş lazer epilasyon olarak yerini almıştır. Acı ve ağrı hissedilmeden, olası yan etkileri ortadan kaldırarak yanma, cilt lekeleri gibi yan etkiler olmadan uygulanan son teknoloji epilasyondur.

Buz Lazer Nasıl Uygulanır?

Cilde ütü yapar gibi uygulanmaktadır, cilt altındaki kıl köklerine lazer ışınlarının gönderilerek kıl köklerinin tahrip olması sağlanmaktadır. Kademeli ısıtma özelliği sayesinde ciltte yanma gibi yan etkiler olmamaktadır. Ayrıca hep cilt tipine ve her kıl yapısına uygulanabilmektedir.

Ne Kadar Sürede Uygulanır?

Buz lazer tüm epilasyon yöntemlerine kıyasla en kısa sürede uygulanan yöntemdir. Tüm vücut yaklaşık 35-40 dakika gibi kısa bir sürede uygulanabilmektedir. Lazer epilasyon Ankara kısa sürede uygulanan Buz Lazer ile hem kadınlara hem de erkeklere hizmet etmektedir. Pratik ve güvenli olan Buz Lazer ile istenmeyen tüylerden tamamen kurtulmak çok kolay!

Buz Lazer Hangi Bölgelere Uygulanabilir?

Buz lazer kadınlar ve erkekler için tüm vücuda uygulanabilmektedir. Yüz bölgesine de uygulanabilir olması diğer yöntemlerden ayrılmasını sağlayan diğer bir özelliğidir. Buz lazer in erkekler için geliştirilmiş en önemli özelliği ulaşılması güç bölgelere ulaşabilmesidir. Buda kulak içi, burun içi ve kaş arası gibi bölgelerdir.

Kaç Seans Uygulanmaktadır?

Lazer epilasyonda geçerli bir seans sayısı vermek doğru değildir. Çünkü her kişiye göre farklılık göstermektedir, kişilerin cilt yapısı ve kıl yapısı farklılık gösterdiği için kişiye özel seans sayısı belirlenmektedir. Ortalama bir süre paylaşmak gerekirse 4-6 seans sayısı ile istenen sonuçlar alınabilmektedir.

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