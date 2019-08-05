Bayram tatili alışverişi için aradığınız her şey Boyner’de

Bu bayram Boynerle yenilenmenin tam zamanı…

BAYRAM TATİLİ ALIŞVERİŞİ İÇİN ARADIĞINIZ HER ŞEY BOYNER’DE



Uzun yıllardır bayram alışverişi denince akla gelen ilk destinasyonlardan biri olan Boyner, önümüzdeki Kurban Bayramı’nda da bir ailenin tüm ihtiyaçlarını bulabileceği zengin bir koleksiyon ve akıllı alışveriş fırsatları sunuyor.

Boyner, yepyeni yaz koleksiyonu ile bu bayramda da en trend ürünleri müşterileriyle buluşturuyor. Sezonun en hit parçalarından oluşan giyim, ayakkabı, çanta ve aksesuarlar, dünyaca ünlü aktif spor markalarından spor ayakkabıları ve spor giyim ürünleri, parfümler ve tüm kozmetik ürünleri Boyner mağazalarında yer alıyor. Boyner ayrıca, sevdiklerini güzel bir bayram hediyesi ile mutlu etmek isteyenlere keyifli seçenekler sunuyor.

Tatil valizini hazırlamak Boyner’le çok kolay…

Bayram döneminin, aynı zamanda ağustos ayının bol güneşli günlerine denk gelmesini fırsata çevirmek isteyenler ise keyifli bir yaz tatilinin hayalini kuruyor. Boyner,bayramda deniz tatilini tercih edecek müşterilerine,plaj modasının vazgeçilmez parçalarını sunuyor. Mayolar, bikiniler, şortlar, plaj havluları, kaftanlar, plaj çantaları, terlikler, sandaletler, bavullar ve gözlüklerin yanı sıra güneş kremleri ve daha pek çok ürün Boyner’de tatilcileri bekliyor.

Boyner’de hem bayram coşkusu hem de tatil heyecanı birlikte yaşanıyor…