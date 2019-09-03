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BEYMEN Club yeni mağazasını Metropol AVM'de açtı

- BEYMEN Club'ın 52. mağazası BEYMEN Club Metropol, 30 Ağustos'ta Metropol İstanbul Alışveriş Merkezi'nde hizmet vermeye başladı

Moda 03.09.2019, 08:53 03.09.2019, 10:59
BEYMEN Club yeni mağazasını Metropol AVM'de açtı

İSTANBUL (AA) - Türk moda sektörünün öncü markalarından BEYMEN Club'ın 52. mağazası Metropol İstanbul Alışveriş Merkezi'nde açıldı.

BEYMEN Club'ın 52. mağazası olan BEYMEN Club Metropol, 30 Ağustos'ta Metropol İstanbul Alışveriş Merkezi'nde hizmet vermeye başladı.

300 metrekare büyüklüğündeki mağaza, BEYMEN Club'ın hazır giyimden ayakkabıya, çantadan aksesuara farklı ürün kategorilerinde en yeni kadın ve erkek koleksiyonlarını moda severlerle buluşturuyor.

Modern dekorasyonu ve ferah atmosferiyle ayrıcalıklı bir alışveriş deneyimi sunan BEYMEN Club Metropol, her gün 10.00-22.00 saatleri arası hizmet veriyor.

#Beymen
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