Beymen'den sezona damga vuracak işbirliği!

Çocuk giyim kategorisinde, bu sezona damgasını vuracak yepyeni bir işbirliğinin heyecanı yaşanıyor. Buse Terim tarafından Boyner için çocukların en sevdiği karakterlerden ve en son trendlerden ilham alarak tasarlanan Buse Terim X Boyner koleksiyonu hem minikleri hem de anne-babaları modern bir masal dünyasına davet ediyor. Sadece Boyner mağazaları ve boyner.com.tr’de satışa sunulan Buse Terim X Boyner Çocuk Giyim Koleksiyonu için 3 Ekim’de Emily’s Garden'da bir tanıtım etkinliği gerçekleştirildi. Buse Terim’in koleksiyonun hikâyesini ve ilham kaynaklarını paylaştığı lansman etkinliğine moda ve cemiyet dünyasından birçok isim katıldı.

Buse Terim tarafından Boyner için hazırlanan “Buse Terim X Boyner” Çocuk Giyim Koleksiyonu, Boyner mağazaları ve boyner.com.tr’de miniklerin beğenisine sunuldu. Koleksiyonun tanıtımı için 3 Ekim’de Cihangir Emily’s Garden'da gerçekleştirilen lansman etkinliğinde Buse Terim koleksiyonun hikâyesini anlatırken, minik davetliler kendileri için planlanan etkinliklerle keyifli vakit geçirdi.

Buse Terim’i bu özel gününde babası Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, annesi Fulya Terim, eşi Volkan Bahçekapılı’nın yanı sıra Esra Eron, Oğulcan Engin, Billur Saatçi ve diğer yakın dostları yalnız bırakmadı. Buse Terim, lansmana katılan davetlilerin çocuklarıyla yakından ilgilendi ve oyunlar oynadı.

BUSE TERİM'İN SÖZLERİ

Perakende sektörünün lider markası Boyner ile iş birliği yapmanın kendisini çok heyecanlandırdığını ifade eden Buse Terim, Buse Terim X Boyner koleksiyonu ile ilgili şunları söyledi: “Boyner ile yollarımız kesiştikten sonra, Boyner’in zaten oldukça geniş olan çocuk koleksiyonuna farklı bir renk ve heyecan katmak istedik. Hayatın içinden, tüm çocukların ve kendi kızlarımın da beğeneceği, severek giyeceği bir koleksiyon yapmak istedim. Hem güncel trendler hem de masal karakterleri bana ilham verdi. Tütülü eteklerden trend botlara, sweatshirtlerden özel günlerde giyilebilecek şık elbiselere ve kıyafetlere kadar sezonun hit parçaları olacağını düşündüğümüz bir koleksiyon yarattık. Ayrıca, Baby on the Go patik koleksiyonumuzdan kız ve erkek bebekler için 3’er patik modelini Boyner X Baby on the Go adıyla sadece Boyner’e özel olarak hazırladık. Tüm detaylarıyla çok keyifli bir koleksiyon oldu.”

"YENİLİKLER YAPIYORUZ"

Buse Terim X Boyner koleksiyonunun tanıtım etkinliğinde konuşan Boyner Büyük Mağazacılık Genel Müdürü Eren Çamurdan ise şunları söyledi: “Boyner olarak kadın, erkek, çocuk, aktif spor, ayakkabı-çanta, kozmetik, aksesuar ve ev kategorilerimizle çok zengin bir koleksiyona sahibiz. Bununla beraber yeni nesil mağazacılık anlayışımızla; çocuk oyun ve dinlenme alanları, wi-fi hizmeti gibi müşterilerimizin beklentilerini de dikkate alarak geliştirdiğimiz yeniliklerle sıcak ve konforlu bir alışveriş imkânı sunuyoruz. En çok ilgi gören kategorilerimizden biri olan çocuk kategorimizde de bu sezon Buse Terim’le heyecan verici bir iş birliğine başladık. Çocukların severek giyebileceği, rahat edebileceği ve konsept detayları ile zenginleşen rengarenk bir koleksiyon ortaya çıktı. Boyner’e özel olarak hazırlanan koleksiyonun, sezonun iz bırakan çalışmalarından biri olacağına inancımız tam. Buse Terim’e iş birliği için teşekkür ederken, tüm aileleri ve çocukları Boyner mağazalarına bu özel koleksiyonla tanışmaya davet ediyoruz.”

Buse Terim X Boyner Çocuk Koleksiyonu İstanbul, İzmir, Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kocaeli, Kahramanmaraş, Mersin, Rize, Sakarya, Samsun ve Trabzon şehirlerindeki toplam 39 Boyner mağazasında ve boyner.com.tr’de aileler ve miniklerle buluşacak.