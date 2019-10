Buse Terim ve Boyner, minikler için buluştu

Çocuk giyim kategorisinde, sonbahar-kış sezonuna damgasını vuracak yepyeni bir iş birliğinin heyecanı yaşanıyor. Buse Terim tarafından Boyner için çocukların en sevdiği karakterlerden ve en son trendlerden ilham alarak tasarlanan Buse Terim X Boyner giyim koleksiyonu seçili Boyner mağazaları ve boyner.com.tr’de yerini aldı. 2-8 yaş arası kız ve erkek çocuklar için tasarlanan koleksiyonda; tütülü eteklerden trend botlara, sweatshirt ve tişörtlerden özel günlerde giyilebilecek şık elbise ve pantolonlara kadar çocukların rahat edebileceği ve severek giyebileceği parçalar yer alıyor. Buse Terim’in Baby on the Go patik koleksiyonu kapsamında Boyner’e özel olarak hazırlanan 3’er patik modeli de Boyner X Baby on the Go adıyla bu renkli ve eğlenceli koleksiyonu tamamlıyor.

Buse Terim’in minikleri modern bir masal dünyasına davet eden Buse Terim X Boyner Çocuk Giyim Koleksiyonu, eğlenceli ve konforlu tasarımları ile Boyner mağazalarında ve boyner.com.tr’de miniklerin beğenisine sunuldu.

2-8 yaş aralığındaki kız ve erkek çocukları için büyük bir heyecanla hazırlanan “Buse Terim X Boyner” Çocuk Giyim Koleksiyonu, birbirinden keyifli ve farklı temalardan oluşuyor. Bu yıl trendlerde çok fazla görülen “uzay” teması çocuklarla da buluşuyor. Bu temada erkek çocuklara yönelik saks, lacivert, hardal ve kırmızı renklerin hâkim olduğu eğlenceli baskılar ön plana çıkıyor. Çocukların ilgisini çekecek farklı baskı teknikleri koleksiyonda dikkat çekiyor. Erkek çocuklarına yönelik diğer bir tema olan “Forest Camp”ta ise dinozorların, tilkilerin ön planda olduğu eğlenceli baskılar, 3 boyutlu aplikelerle birleştirilerek casual ve rahat kombinlenebilen bir koleksiyon oluşturuyor.

Kız çocukları için sunulan ilk tema olan “Floral Spirit”te çiçek desenleri göze çarpıyor. Bu temada pembe, sarı ve bordo renklerinin yoğunluğu hissediliyor. Pembe ve sarı renklerin birleşimiyle daha modern ve casual bir görüntü elde edilirken, tütü etekler, fırfırlar ve çiçek desenli nakışlar ön plana çıkıyor. Koleksiyonun, “Dreamland” temasındaki tasarımlar ise kız çocuklarının hayal dünyasına hitap ediyor. Eğlenceli, büyülü ve mutluluk dolu ürünler çocukların yüzünü güldürüyor. “Unicorn” ve “uzay” dünyasının baskılarda yansıtıldığı “Dreamland” temalı ürünler, çocuklara şık bir görünüm kazandırmakla birlikte sportif yapısıyla gündelik hayatta da rahatlıkla giyebiliyor.

Boyner X Baby on the Go patik koleksiyonu canlı desenleriyle miniklerin dünyasına ayrı bir renk katıyor

Buse Terim’in 0-18 ay arası kız ve erkek bebekler için sunduğu Baby on the Go patik koleksiyonu da sadece Boyner’e özel modelleriyle miniklerle buluşuyor. Sezon trendlerinden esinlenerek hazırlanan patiklerde yer alan uzay, tavşan, dinozor, unicorn ve kalp desenleri miniklerin dünyasına ayrı bir renk katıyor. Boyner X Baby on the Go patikler renkli ve ilgi çekici desenlerinin yanı sıra kolay giyilmesi, minik ayaklara sunduğu konforu, terletmemesi ve yıkanabilmesi gibi özellikleriyle de dikkat çekiyor.

Buse Terim X Boyner Çocuk Koleksiyonu İstanbul, İzmir, Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kocaeli, Kahramanmaraş, Mersin, Rize, Sakarya, Samsun ve Trabzon şehirlerindeki toplam 39 Boyner mağazasında ve boyner.com.tr’de aileler ve miniklerle buluşuyor.