Erkek Modasında Bayram Şıklığı KİP'de

KİP; şık, rahat ve trendy tasarımlardan oluşan yaz koleksiyonundaki özel fiyatlarıyla bayramda da erkeklerin ilk tercihi olacak.

Erkek moda markası KİP, yazın enerjisini ve dinamik renklerini erkeğin stiline yansıttığı koleksiyonu ile erkeklere bayramda da şık ve havalı bir görünüm vadediyor.

KİP ceketler 399 TL’den, pantolonlar 129 TL’den ve gömlekler 99 TL’den başlayan fiyatlarla KİP mağazalarında ve www.kip.com.tr ‘de satışa sunuluyor.

KİP bayram alışverişinde şık ürünlere çok özel fiyatlarla sahip olmak isteyenleri mağazalarına ve www.kip.com.tr’ye bekliyor.