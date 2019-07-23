Erkekler Kombinlerini Tamamlayan Aksesuarları Boyner'de Buluyor

Boyner, erkek giyimde olduğu gibi aksesuar kategorisinde de akla gelen ilk alışveriş destinasyonları arasında yer alıyor. Boyner, saatten bilekliğe, gözlükten kol düğmesine kadar her zevke uygun modern ve şık aksesuar koleksiyonunu mağazalarında ve boyner.com.tr’de erkeklerin beğenisine sunuyor.

Klasikten spora, farklı tarzda saatler…

Boyner’in zengin aksesuar koleksiyonunda, erkeklerin hem günlük hayatta hem de özel davetlerde tarzlarını tamamlayacak saat seçenekleri dikkat çekiyor. Casio, Diesel, Tommy Hilfiger, Fossil, Welder gibi markalardan sportif, modern ya da klasik modeller farklı renk seçenekleriyle saatsiz asla olmaz diyen erkekleri bekliyor.

En tarz gözlükler

Yaz şıklığının vazgeçilmez parçası olan güneş gözlükleri de farklı yüz tiplerine ve zevklere uygun seçenekleri ile Boyner’de yer alıyor. Gözlük denince akla gelen Ray Ban, Aqua Di Polo 1987, Osse gibi markalar, ayrıca Prada, Vogue, Emprio Armani, Burbery, T-Box ve Limon gibi sevilen markalar sıcak yaz günlerinde stilini güneş gözlüğü ile tamamlayan erkeklere yüzlerce seçenek sunuyor.

Erkek stiline son dokunuş…

Erkeklerin son yıllarda en çok tercih ettiği aksesuarların başında bileklikler geliyor. Boyner, çelik, gümüş ve doğal taştan yapılan birçok bileklik modelini erkeklerin beğenisine sunuyor.

Erkekler, tarzlarının tamamlayıcısı tüm aksesuarlara Boyner ve boyner.com.tr’den kolayca ulaşabiliyor.