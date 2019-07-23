Son Dakika
Turuncu Listede Aranan Terörist Murat Gündüz Etkisiz Hale Getirildi
Yükseköğretim Kurumları Sınavı Tercih Süreci Başladı
Bugün Neler Yaşandı, 22 Temmuz Günün Özeti
FETÖ’cü 41 Sanığa Ağırlaştırılmış Müebbet İstemi
İdlib’de Ölü Sayısı 31’e Yükseldi
Somali’de Yaşanan Patlama'da: 10 Ölü
Somali'de Şiddetli Patlama!
İçişleri Bakanlığı: Bingöl’de 4 terörist etkisiz hale getirildi
Tehditlerle Bir Yere Varamayacaklarını Anlayan Yunanlılardan Çağrı
İnsanoğlunun Ay'a İnişinin 50. Yıl Dönümü Google'da Doodle Oldu! İşte Google’dan Apollo 11 Doodle Sürprizi!

Erkekler Kombinlerini Tamamlayan Aksesuarları Boyner'de Buluyor

Tarzından ödün vermeyen bayanların yanı sıra erkeklerde, kombinlerini tamamlamak için aradıkları tüm aksesuar seçeneklerini Boyner’de buluyor. Boyner’in yaz sezonu aksesuar koleksiyonunda erkeklerin son yıllarda büyük ilgi gösterdiği bilekliklerden saatlere, güneş gözlüklerden kol düğmelerine kadar pek çok alternatif bir arada sunuluyor.

Moda 23.07.2019, 15:28 Tuğçe Hanım
Erkekler Kombinlerini Tamamlayan Aksesuarları Boyner'de Buluyor

Boyner, erkek giyimde olduğu gibi aksesuar kategorisinde de akla gelen ilk alışveriş destinasyonları arasında yer alıyor. Boyner, saatten bilekliğe, gözlükten kol düğmesine kadar her zevke uygun modern ve şık aksesuar koleksiyonunu mağazalarında ve boyner.com.tr’de erkeklerin beğenisine sunuyor.

Klasikten spora, farklı tarzda saatler…

Boyner’in zengin aksesuar koleksiyonunda, erkeklerin hem günlük hayatta hem de özel davetlerde tarzlarını tamamlayacak saat seçenekleri dikkat çekiyor. Casio, Diesel, Tommy Hilfiger, Fossil, Welder gibi markalardan sportif, modern ya da klasik modeller farklı renk seçenekleriyle saatsiz asla olmaz diyen erkekleri bekliyor.

En tarz gözlükler

Yaz şıklığının vazgeçilmez parçası olan güneş gözlükleri de farklı yüz tiplerine ve zevklere uygun seçenekleri ile Boyner’de yer alıyor. Gözlük denince akla gelen Ray Ban, Aqua Di Polo 1987, Osse gibi markalar, ayrıca Prada, Vogue, Emprio Armani, Burbery, T-Box ve Limon gibi sevilen markalar sıcak yaz günlerinde stilini güneş gözlüğü ile tamamlayan erkeklere yüzlerce seçenek sunuyor.

Erkek stiline son dokunuş…

Erkeklerin son yıllarda en çok tercih ettiği aksesuarların başında bileklikler geliyor. Boyner, çelik, gümüş ve doğal taştan yapılan birçok bileklik modelini erkeklerin beğenisine sunuyor.

Erkekler, tarzlarının tamamlayıcısı tüm aksesuarlara Boyner ve boyner.com.tr’den kolayca ulaşabiliyor.

#boyner #erkek giyim mağazası #bayan giyim mağazası #erkek giyim #erkek aksesuar #moda #kombin #aksesuar #boyner mağazaları
Yorumlar (0)
29°
açık
Namaz Vakti 23 Temmuz 2019
İmsak 03:45
Güneş 05:32
Öğle 13:00
İkindi 16:55
Akşam 20:19
Yatsı 21:57
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 0 0
2. Ankaragücü 0 0
3. Antalyaspor 0 0
4. Beşiktaş 0 0
5. Denizlispor 0 0
6. Fenerbahçe 0 0
7. Galatasaray 0 0
8. Gazişehir Gaziantep 0 0
9. Gençlerbirliği 0 0
10. Göztepe 0 0
11. Kasımpaşa 0 0
12. Kayserispor 0 0
13. Konyaspor 0 0
14. Çaykur Rizespor 0 0
15. Sivasspor 0 0
16. Trabzonspor 0 0
17. Malatyaspor 0 0
18. Başakşehir 0 0
Takımlar O P
1. Adana Demirspor 0 0
2. Adanaspor 0 0
3. Akhisar Bld.Spor 0 0
4. Altay 0 0
5. Altınordu 0 0
6. Erzurum BB 0 0
7. Balıkesirspor 0 0
8. Boluspor 0 0
9. Bursaspor 0 0
10. Eskişehirspor 0 0
11. Fatih Karagümrük 0 0
12. Giresunspor 0 0
13. Hatayspor 0 0
14. Keçiörengücü 0 0
15. Menemen Belediyespor 0 0
16. Osmanlıspor 0 0
17. Ümraniye 0 0
18. İstanbulspor 0 0
Takımlar O P
1. Bournemouth 0 0
2. Arsenal 0 0
3. Aston Villa 0 0
4. Brighton 0 0
5. Burnley 0 0
6. Chelsea 0 0
7. Crystal Palace 0 0
8. Everton 0 0
9. Leicester City 0 0
10. Liverpool 0 0
11. Man City 0 0
12. M. United 0 0
13. Newcastle 0 0
14. Norwich City 0 0
15. Sheffield United 0 0
16. Southampton 0 0
17. Tottenham 0 0
18. Watford 0 0
19. West Ham 0 0
20. Wolverhampton 0 0
Takımlar O P
1. Athletic Bilbao 0 0
2. Atlético Madrid 0 0
3. Barcelona 0 0
4. Celta de Vigo 0 0
5. Deportivo Alaves 0 0
6. Eibar 0 0
7. Espanyol 0 0
8. Getafe 0 0
9. Granada 0 0
10. Leganés 0 0
11. Levante 0 0
12. Mallorca 0 0
13. Osasuna 0 0
14. Real Betis 0 0
15. Real Madrid 0 0
16. Real Sociedad 0 0
17. Real Valladolid 0 0
18. Sevilla 0 0
19. Valencia 0 0
20. Villarreal 0 0

Gelişmelerden Haberdar Olun

@