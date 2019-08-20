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KİP'ten iki yeni mağaza!

KİP’in Sivas ve Batman mağazaları açıldı.

Moda 20.08.2019, 10:14 20.08.2019, 11:28 Tuğçe Hanım
KİP'ten iki yeni mağaza!
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Türkiye’nin önde gelen erkek moda markalarından KİP, mağazalaşma hamlesinin önemli adımlarından birisi olarak Batman ve Sivas’ta iki yeni mağaza açtı. Konuyla ilgili açıklama yapan Gürmen Group Markalardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Zeynep Doğan: “Bayramdan hemen önce bizim için çok önemli iki şehirde birden yeni mağaza açmanın ve markamızı bu şehirlerdeki müşterilerimizle tanıştırmanın heyecanını yaşıyoruz. Bu iki yeni açılış aynı zamanda 2019 yılındaki mağazalaşma hedefimizi gerçekleştirme anlamında önemli adımlar. Batman ve Sivas ile yurtiçinde KİP mağaza sayımız 59’a ulaştı” dedi.

KİP’in Sivas ve Batman’daki yeni mağazaları müşteri deneyiminin ön plana çıktığı yeni nesil mağazacılık anlayışı ile tasarlandı. Mağazalarda KİP markasının 2019 Yaz ile 2019-20 Sonbahar/Kış yeni koleksiyonu da ziyaretçilerle buluştu.

KİP markasıyla özellikle son yıllarda açtıkları yeni mağazalarla Türkiye’nin farklı şehirlerinde 59 mağazaya ulaştıklarını belirten Gürmen Group Markalardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Zeynep Doğan; “Verimliliği esas alan uygulamalarımızla sürdürülebilir büyüme ve karlılık sağlayabilen bir grubuz. Yeni mağazalarımızı açarken müşterilerimize mükemmel bir alışveriş deneyimi sunmayı hedefliyoruz. Yılın ilk yarısında açılan Alanya mağazamızın ardından Sivas ve Batman mağazalarımızı da bu anlayışla hizmete sunduk. Avrupa’nın doğusuna Romanya’dan, Türkiye’nin doğusuna ise Sivas ve Batman’dan ‘merhaba’ dedik” değerlendirmesini yaptı. Doğan, Gürmen Group markaları olarak 2019 yılı sonuna kadar yurtiçi ve yurt dışında toplam 21 yeni mağaza açma hedefi doğrultusunda çalışmalarını sürdürdüklerini sözlerine ekledi.

Zeynep Doğan, yeni mağazalarında takım elbiseden gömleğe, dış giyimden smokine, ayakkabı ve aksesuara erkeklerin modaya dair tüm beklentilerini karşılayacak; şık, kaliteli ve güncel tasarımları bir arada bulabileceklerini de ifade etti.

KİP Sivas mağazası Prime Mall’da, Batman mağazası ise Gap Mahallesi Av. Sedat Özevin Caddesi’nde hizmete açıldı.

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