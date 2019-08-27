Koton, Casual Tasarımlarıyla Sezon Trendlerini Belirliyor

Koton, 2019-2020 Sonbahar/Kış dönemini sezon trendlerine öncülük eden Casual koleksiyonuyla karşılıyor. Her tarza uygun tasarım seçeneklerinin sunulduğu koleksiyonda ekoseler ve bohem dokunuşlar ön plana çıkıyor.

Koton, 2019-2020 Sonbahar/Kış sezonuna genç ve dinamik bir koleksiyon sunuyor. Koton Casual Koleksiyonu, en son trendleri zengin tasarım seçenekleriyle buluşturuyor. Günlük giyimin vazgeçilmez parçalarını her okazyona uygun seçeneklerle sunan Koton, dikkat çekici desen ve renklerle genç ve her daim genç ruhlu kadınların modasını belirliyor. Sezonun öne çıkan deseni ekoseyi kırmızı, siyah, kahverengi, haki, bej ve beyaz gibi doğal renklerle harmanlayan koleksiyon, günlük giyime şık ve modern bir yorum getiriyor.

Ekose Etkisi

Sezonun mega trendi ekose, Koton Casual Koleksiyonu’nun ana deseni olarak öne çıkıyor. Siyah -beyaz, kırmızı – siyah ve mavi – siyah renklerinde ekose desenleri; pilili etekler, montlar, motorcu ceketleri gibi sezonun kilit parçalarında yoğun olarak kullanılıyor.

Nordik Koza

Yeni sezonun gözdesi ise kışa yakışır kırık beyaz renginde tasarımlar oluyor. Koleksiyonda yer alan yumuşak kumaşlardan trikolar, kadife ceketler ve jeanlerle zenginleşen tasarımlarda sezonun trendi kırık beyazın yanında açık karamel ve kahverenginin de hakimiyeti yaşanıyor. İskandinav etkisi ile yeni sezonun renginin belirlendiği tasarımlarla trend siluetler yaratılıyor.

Bohem Dokunuş

Genç stilin olmazsa olmazlarından boho etnik detaylı tasarımlar da Koton 2019-2020Sonbahar/Kış Casual Koleksiyonu’nda yerini alıyor. Etnik miraslardan ilham alınarak hazırlanan jakarlı hırkalar, koyu renk tonlarında ve soluk çiçek desenli elbiseler, genç stilin günlük giyim şıklığını yansıtıyor. Koleksiyonda ayrıca Peru esintilerini tasarımlara taşıyan, kahverengi, kestane ve karamel tonlarındaki salopet elbiseler ile koyun tüyü trikolar ve montlar dikkat çekiyor.

Sezonun Trendi: Utility

Sezonun mega trendi utility, Koton Casual Koleksiyonu’nda da etkisini gösteriyor. Haki, yeşil ve karamel tonlarında şık ceket ve gömleklerin yanı sıra denim gömleklerle de kombinlenen balıkçı yaka trikolar, kargo pantolonlar ve paperbag pantolonlar koleksiyonda öne çıkıyor. Genç stilin günlük giyim şıklığını yansıtan siyah – kırmızı çizgili panço ise koleksiyonun en dikkat çekici parçaları arasında yer alıyor.

Koton 2019-2020 Sonbahar/Kış Casual Koleksiyonu, tüm Koton mağazalarında ve online alışverişin adresi koton.com’da ulaşılabilir fiyatlarla satışa sunuluyor.