Koton Erkek Yaz Koleksiyonu’ndan Günlük Stili Trendlerle Buluşturan Tasarımlar

2019 İlkbahar-Yaz Koton Erkek Koleksiyonu stil sahibi erkeklere ilham olmaya devam ediyor. Günlük stili, en moda detaylarla buluşturan koleksiyonda, sezonun öne çıkan trendlerinden tropikal desenli, şerit detaylı, çizgili ve büyük çiçek baskılı şortlar ile gömlekler dikkat çekiyor.

Rengarenk Gömlekler Sezona Damgasını Vuruyor

Tropikal desenli gömlekler Koton 2019 İlkbahar/Yaz Erkek Koleksiyonu’nun en kilit trendlerinden biri olarak sezona damgasını vuruyor. Kareli, çizgili, büyük ve minimal çiçek baskılı, rengarenk gömlekler koleksiyona yenilik katarken, bermuda şortlarla kombinlenerek iddialı bir tarz önerisi sunuyor.

Yaza Rahatlık ve Şıklık Katan Şortlar

Yeni sezonda şortlar, sezonun diğer kilit tasarımı olarak dikkat çekiyor. Fit kalıp, rahatlık ve tarzın aynı anda sunulduğu şortlar; koleksiyonda mavinin ve kahverenginin tonlarından oluşan renk seçenekleriyle öne çıkıyor. Her dönem revaçta olan bermuda şortlar çizgili, tropikal ve büyük çiçek desenli modellerle çeşitleniyor.

Yaz sezonu erkek modasının nabzını tutan 2019 Koton İlkbahar-Yaz Erkek Koleksiyonu, tüm Koton mağazalarında ve online alışverişin adresi koton.com’da ulaşılabilir fiyatlarla satışa sunuluyor.