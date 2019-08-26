Koton 2019-2020 Sonbahar/Kış Kadın Koleksiyonu Sezona Hazır!

Koton’dan Şehirli Kadına Özgü Modern Tasarımlar

Koton 2019-2020 Sonbahar/Kış Kadın Koleksiyonu, şehirli kadınların sofistike stillerini hedefliyor. Her tarza uygun tasarımların yer aldığı, şık ve dinamik koleksiyonun kilit rengi kırmızı oluyor.

Koton, yeni sezon koleksiyonunu şehirli kadınların yaşam stillerinden ilham alarak hazırlıyor. Her vücut tipine uygun farklı ürün ve tasarımlarıyla ön plana çıkan Koton, modayı yeni sezonda da herkes için ulaşılabilir kılıyor.

Koton 2019-2020 Sonbahar/Kış Kadın Koleksiyonu’nda; iş hayatının elegan stillerini belirleyecek parçalar ve şehir hayatına dinamizm katan tasarımlar yer alıyor. Renk ve desenlerle farklılaşan tasarımlarda yeni sezonun trend detayları da öne çıkıyor.

Şehirli Kadınların Sofistike Modası

Şehir hayatının ritmine uygun tasarımlar sunan Koton’un 2019-2020 Sonbahar/Kış Kadın Koleksiyonu’nu iki farklı konseptten oluşuyor.

Sıcak kahverengi, yeşil, haki, gri, saks mavisi, bordo ve bej tonlarının hakim olduğu Fransız Burjuvazisi tasarımları, ekose ve baklava gibi ikonik desenlerle Fransız şıklığını şehre getiriyor. Fırfır ve yarım balıkçı yakalar, blazer ceketler, kabarık montlar, vücuda oturan süveterler, çapraz kesim etekler ve yumuşak örgü pantolonlarla zenginleşen tasarımlar, oldukça şık ve sofistike bir görünüm sunuyor. Bohem Fransız stilinin olmazsa olmazı pelerinler ise koleksiyonda siyah baklavalı, ekose ya da kazayağı desenli, Viktorya dönemine ait yüksek yaka çizgileri ve kot ile karıştırılmış hafif solmuş ve kızıl ile uyumlu tasarımlarla öne çıkıyor.

Şehirli kadınların öne çıkan stilleri için oluşturulan bir diğer tasarım grubu İskandinav Teması ise sonbaharın rengi kırık beyazdan karamel, klasik bej, gri ve petrol mavisine uzanan tonlarda tasarımlar sunuyor. Yumuşak bir his yaratan rahat kumaşlar kullanılarak hazırlanan koleksiyonda açık bej renkte paltolar, uzun hırkalar, kruvaze blazer ve kemerli ceketler; kargo pantolonlar, kalem etek ve yüksek yakalı balıkçı yaka ve beyaza yakın renkli örgü eteklerle tamamlanarak etkileyici bir tarz yaratıyor.

“Kırmızı Halı” Etkisi

Kırmızı, Koton 2019-2020 Sonbahar/Kış Kadın Koleksiyonu’nun en çarpıcı rengi olarak öne çıkıyor.Koleksiyonun trend parçalarından fırfır detaylı mini elbise, askılı kısa elbise ve iş stillerine şıklık katan köşeli kruvaze takım, yazdan kışa geçiş döneminin kilit tasarımları olarak dikkat çekiyor.

Sezonun tüm trendlerini koleksiyonlarına taşıyan Koton Kadın Koleksiyonu tüm Koton mağazalarında ve online alışverişin adresi koton.com’da ulaşılabilir fiyatlarla satışa sunuluyor.