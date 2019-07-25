Koton’dan Yaz Sezonun Vazgeçilmezi; Şort Kombinleri

Zamansız ve klasik şortlar sıcak yaz günlerinin en önemli parçası olmaya devam ediyor.Koton’un 2019 İlkbahar-Yaz koleksiyonunda sunduğu şortlar dinamik ve özgün tasarımlarıyla dikkat çekiyor. Koleksiyonda ayrıca omuz detaylı, bağlamalı ve crop bluzlar; mini ve midi boy, desenli ve parlak renklerde etekler ile yaza uygun kumaşlardan desenli pantolon tasarımları da yer alıyor.

Her vücut şekline uyan; düğme, kemer ve cep detaylı modelleri ile öne çıkan şortlar hem sportif hem iddialı hem de tarz sahibi tasarımları ile dikkat çekiyor. Sezonun trendi hayvan baskılarından yüksek belli modellere, tropik desenlerden çizgili ve denim alternatiflere kadar, birbirinden farklı birçok tasarımla kadınların beğenisine sunulan şortlar; günlük giyimden gece şıklığına kadar uygun stiller yaratmaya yardımcı oluyor.

Yaz modunu yansıtan Koton şort, etek ve bluzlar, tüm Koton mağazalarında ve online alışverişin adresi koton.com’da ulaşılabilir fiyatlarla satışa sunuluyor.