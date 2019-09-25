Lady Gaga onsuz yapamıyor!

Türkiye ve Avrupa’nın en büyük, dünyanın ise ikinci büyük fuarı olan AYMOD - Uluslararası Ayakkabı Moda Fuarı, 62’nci kez görücüye çıkıyor. 500’e yakın firmanın 1.000’in üzerinde markasını sergileyeceği fuarın sürpriz ismi ise Lady Gaga’nın da vazgeçemediği ayakkabı tasarımcısı Kobi Levi.

CNR Holding kuruluşlarından Pozitif Fuarcılık tarafından Türkiye Ayakkabı Sanayicileri Derneği’nin (TASD) işbirliği ve Türkiye Ayakkabı Sektörü Araştırma Geliştirme Eğitim Vakfı’nın (TASEV) destekleri ile düzenlenen AYMOD - Uluslararası Ayakkabı Moda Fuarı, 2-5 Ekim 2019 tarihleri arasında CNR Expo İstanbul Fuar Merkezi’nde 62’nci kez ziyaretçileri ile buluşacak. Dünya nüfusunun yüzde 12’sine ayakkabı satan 500’e yakın firmanın 1.000’in üzerinde markasını sergileyeceği fuara, 5 bini yabancı olmak üzere 30 binin üzerinde profesyonel alıcının katılımı bekleniyor. 60 bin metrekarelik alanda dünya ayakkabı sektörünün yeni trend tasarım ve ürünlerinin görücüye çıkacağı fuarın en renkli siması ise Lady Gaga’nın da vazgeçemediği ayakkabı tasarımcısı Kobi Levi. Ayakkabı tasarımını sanata dönüştüren Kobi Levi, fuarda hem kendi tasarladığı ayakkabıları sergileyecek hem de fuar kapsamında düzenlenecek T-Talks seminerlerine konuşmacı olarak katılarak, hayatı ve ayakkabı tasarımlarına ilişkin ilginç detayları paylaşacak.

600 milyon kişinin ihtiyacını karşılıyor

Kendi alanında Türkiye ve Avrupa’nın en büyük, dünyanın ise ikinci büyük fuarı olan AYMOD, başta Türkiye olmak üzere Rusya, Ukrayna, Pakistan, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Gürcistan, İran, Irak ve Ürdün gibi yakın coğrafyada yaşayan 600 milyona yakın insanın ayakkabı ihtiyacını karşılar nitelikte. Kadın-erkek ayakkabısından çocuk ayakkabılarına kadar klasik, spor ve el yapımı binlerce yeni modelin sergileneceği fuara aralarında Rusya, İtalya, İsrail, Birleşik Arap Emirlikleri, Kazakistan, Polonya, Türkmenistan, Özbekistan, Ürdün, Macaristan, Çekya, Karadağ ve Lübnan’ın da olduğu ülkelerden 5 bini yabancı, 30 binin üzerinde alıcının katılımı bekleniyor.

T - Talks’un sürpriz ismi Lady Gaga’nın tasarımcısı Kobi Levi

Türk ayakkabı sektörünün en büyük uluslararası gücü olan AYMOD, T-Talks seminerlerine de ev sahipliği yapacak. Yerli yabancı dünyaca ünlü tasarımcıların katılımı ile gerçekleştirilecek T-Talks Seminer Programı’nda ayakkabıda sürdürülebilir ürünlerin gelecekte sağlayacağı faydalar, yeni tasarımlar, yeni trendler ve sektörün ekonomisi tartışılacak. Bu yılki AYMOD’un sürpriz ismi ise Lady Gaga’nın da ayakkabı tasarımcısı olan Kobi Levi. Tasarımlarını sanata dönüştüren Kobi Levi, fuarda hem kendi tasarladığı ayakkabıları sergileyecek hem de T-Talks seminerinde hayatı ve ayakkabı tasarımlarına ilişkin ilginç detayları paylaşacak.

Fuarda bunların yanı sıra Hollanda’dan gelecek dünyaca ünlü tasarımcılar “Sürdürebilirlik ve Döngüsel Ekonomi” konsepti ile eserlerini sergileyecekler. Dünyaca ünlü Hollandalı tasarımcılar sakızdan, plastikten ve bitkisel ürünlerden tasarladıkları ayakkabıları ziyaretçilerin beğenisine sunacaklar.