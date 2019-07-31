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LC Waikiki Çocukların İlk Adımında Yanında
LC Waikiki 9-24 ay aralığında, ilk adımını atacak bebeklere özel ilk adım koleksiyonu hazırladı. Her yaş grubunda şıklığın tamamlayıcısı rolünü üstlenen ayakkabılar, bu sefer bebeklere özel tasarlandı.
Moda 31.07.2019, 11:42 Tuğçe Hanım
LC Waikiki Çocukların İlk Adımında Yanında
LC Waikiki 9-24 ay aralığında, ilk adımını atacak bebeklere özel ilk adım koleksiyonu hazırladı. Her yaş grubunda şıklığın tamamlayıcısı rolünü üstlenen ayakkabılar, bu sefer bebeklere özel tasarlandı.
Geniş ürün yelpazesi ile tüm ürünlerinde ürün güvenliğini ve insan sağlığını ön planda tutan LC Waikiki, bebeklerin ilk adımında da yanında olmak için bebeklere özel ayakkabı koleksiyonunu hazırladı.
LC Waikiki, bebeğin ayak gelişimini desteleyen yumuşak tabanlara sahip şık detaylarla hem süslü, hem kolay giyilebilir tasarımlara imza attı. Çocuk güvenliği standartlarına uygun olarak tasarlanan modeller, kaymaz taban özelliğinin yanı sıra bebeklerin ilk adımlarını daha rahat ve güvenli atmaları için hassasiyetle hazırlandı.
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