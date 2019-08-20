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LC Waikiki’den Çalışanlara Özel Koleksiyon

LC Waikiki ofiste tarzını yansıtmak isteyenler için Back to Work Koleksiyonu hazırladı. Koleksiyondaki fit kesim ve nano kumaş teknolojisiyle tasarlanan takımlar ve formal görüntünün hakim olduğu elbise ve bluzlar ile çalışanlar iş şıklığını tamamlayacak.

Moda 20.08.2019, 10:05 Tuğçe Hanım
LC Waikiki’den Çalışanlara Özel Koleksiyon
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LC Waikiki ofiste tarzını yansıtmak isteyenler için Back to Work Koleksiyonu hazırladı. Koleksiyondaki fit kesim ve nano kumaş teknolojisiyle tasarlanan takımlar ve formal görüntünün hakim olduğu elbise ve bluzlar ile çalışanlar iş şıklığını tamamlayacak.

LC Waikiki, ofis ortamında şıklığı yakalamak isteyen çalışanlar için birbirinden tarz modeller hazırladı. Erkekler için, siyahın tüm eleganlığı ile yer aldığı koleksiyonda, lacivertin de tonları öne çıkıyor. Koleksiyondaki fit kesim ceket ve pantolonlara formal gömlekler eşlik ediyor. LC Waikiki’nin Back to Work koleksiyonu iş hayatında şık görünümünden vazgeçmeyenler için birbirinden tarz seçenekler sunuyor. Üç ayrı kesime sahip takım elbiseler ve kolay ütülenebilir gömlekler iş dünyasında şıklığını ön planda tutanlar için de ideal.

LC Waikiki Back to Work koleksiyonunda, iş kadınlarına özel hazırladığı Chic Work temasında ise; siyah ve kırmızının bejlerle buluştuğu şık bir görünümün yer aldığı parçalar formal görüntünün hakim olduğu dokuma ürünlerle dikkati çekiyor. Desenli ve düz elbiseler, düğme detaylı bluzlar, bej ve ekose pantolonların öne çıktığı koleksiyonda zürafa deseni, kemik düğmeler, yalın siluetler ve şık dokuma altlarla karşımıza çıkıyor.

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#LC Waikiki #moda #hazır giyim #koleksiyon #Back to Work Koleksiyonu
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